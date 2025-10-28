MP में सनसनीखेज हत्याकांड, गायब हुए युवक की पहाड़ी में मिली लाश, गर्दन पर गहरे घाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: दमुआ में बीती रात एक शख्स की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई है। मृतक की लाश आज सुबह थाने से कुछ ही दूरी पर एक निर्माणाधीन लॉन के सामने की पहाड़ी के दूसरी तरफ, सुनसान जगह पर पड़ी मिली। सुबह कुछ लोगों द्वारा लाश देखे जाने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।
मृतक की पहचान चिमनी ढाना, नन्दौरा निवासी हंसलाल पन्द्राम के रूप में हुई है। मृतक युवा था और अपने पीछे दो छोटे बच्चे छोड़ गया है। मृतक की बॉडी पर गर्दन के पास गहरे घाव के निशान हैं। हत्या कैसे हुई, किसने की और इसके पीछे क्या कारण था। यह सब अभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
मृतक के परिजनों के मुताबिक, सोमवार को दमुआ के पास मांडई पंचायत में कहीं दिवाली की मड़ई (मेला) भरी थी।मृतक हंसलाल का पूरा परिवार मड़ई में गया हुआ था।
परिवार के सभी सदस्य मड़ई से लौट आए थे, लेकिन हंसलाल वापस नहीं लौटा।परिवार को आज सुबह हंसलाल की मौत की खबर ही मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है।