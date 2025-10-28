मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में सनसनीखेज हत्याकांड, गायब हुए युवक की पहाड़ी में मिली लाश, गर्दन पर गहरे घाव

    MP Murder Crime: छिंदवाड़ा जिले के दमुआ में बीती रात एक युवा की जघन्य हत्या का मामला सामने आया। चिमनी ढाना, नन्दौरा निवासी हंसलाल पन्द्राम की लाश आज सुबह निर्माणाधीन लॉन के सामने पहाड़ी के दूसरी तरफ सुनसान जगह पर मिली। गर्दन के पास गहरे घाव देखे गए हैं, जिससे हत्या की आशंका है।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 01:57:04 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 02:25:11 PM (IST)
    MP में सनसनीखेज हत्याकांड, गायब हुए युवक की पहाड़ी में मिली लाश, गर्दन पर गहरे घाव
    MP Crime: घटना स्थल पर मुआयना करती पुलिस और एफएसएल की टीम

    HighLights

    1. दमुआ के पास सुनसान पहाड़ी पर लाश पाई गई।
    2. गर्दन के पास गहरे घाव, हत्या की आशंका प्रबल।
    3. पोस्टमार्टम के लिए शव भेज पुलिस जांच में जुटी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: दमुआ में बीती रात एक शख्स की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई है। मृतक की लाश आज सुबह थाने से कुछ ही दूरी पर एक निर्माणाधीन लॉन के सामने की पहाड़ी के दूसरी तरफ, सुनसान जगह पर पड़ी मिली। सुबह कुछ लोगों द्वारा लाश देखे जाने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

    मृतक की गर्दन के पास गहरे घाव के निशान

    मृतक की पहचान चिमनी ढाना, नन्दौरा निवासी हंसलाल पन्द्राम के रूप में हुई है। मृतक युवा था और अपने पीछे दो छोटे बच्चे छोड़ गया है। मृतक की बॉडी पर गर्दन के पास गहरे घाव के निशान हैं। हत्या कैसे हुई, किसने की और इसके पीछे क्या कारण था। यह सब अभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।


    मड़ई से लौटा ही नहीं था हंसलाल

    मृतक के परिजनों के मुताबिक, सोमवार को दमुआ के पास मांडई पंचायत में कहीं दिवाली की मड़ई (मेला) भरी थी।मृतक हंसलाल का पूरा परिवार मड़ई में गया हुआ था।

    यह भी पढ़ें- MP के इंजीनियर की दर्दनाक मौत, अचानक कुत्ता सामने आने से फिसली स्कूटी, पीछे से आ रही कार ने कुचला

    परिवार के सभी सदस्य मड़ई से लौट आए थे, लेकिन हंसलाल वापस नहीं लौटा।परिवार को आज सुबह हंसलाल की मौत की खबर ही मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.