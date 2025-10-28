MP के इंजीनियर की दर्दनाक मौत, अचानक कुत्ता सामने आने से फिसली स्कूटी, पीछे से आ रही कार ने कुचला

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: अपने घर से पिता के साथ इंदौर जाने के लिए निकले साफ्टवेयर इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा नानाखेड़ा क्षेत्र में हुआ। बताया जाता है कि साफ्टवेयर इंजीनियर दोपहिया वाहन से इंदौर जा रहा था, अचानक सामने से कुत्ता आ गया और वाहन के असंतुलित होने पर पीछे से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे इंजीनियर की मौत हो गई।

TSC कंपनी में करता था नौकरी ऋषिनगर में निवास करने वाले जय श्रीवास्तव उम्र 30 वर्ष प्रतिदिन की तरह इंदौर के लिए अपने घर से निकले थे। इंदौर में जय TSC IT कंपनी में नौकरी करते थे। मंगलवार को पिता विजय श्रीवास्तव के साथ नानाखेड़ा बस स्टैंड के लिए दोपहिया वाहन से रवाना हुए। नानाखेड़ा के पास स्थित यात्रिका होटल के पास अचानक एक कुत्ता उनके दोपहिया वाहन के सामने आ गया, जिससे उनके वाहन का संतुलन बिगड़ गया।