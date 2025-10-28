MP के इंजीनियर की दर्दनाक मौत, अचानक कुत्ता सामने आने से फिसली स्कूटी, पीछे से आ रही कार ने कुचला

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: अपने घर से पिता के साथ इंदौर जाने के लिए निकले साफ्टवेयर इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा नानाखेड़ा क्षेत्र में हुआ। बताया जाता है कि साफ्टवेयर इंजीनियर दोपहिया वाहन से इंदौर जा रहा था, अचानक सामने से कुत्ता आ गया और वाहन के असंतुलित होने पर पीछे से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे इंजीनियर की मौत हो गई।
ऋषिनगर में निवास करने वाले जय श्रीवास्तव उम्र 30 वर्ष प्रतिदिन की तरह इंदौर के लिए अपने घर से निकले थे। इंदौर में जय TSC IT कंपनी में नौकरी करते थे। मंगलवार को पिता विजय श्रीवास्तव के साथ नानाखेड़ा बस स्टैंड के लिए दोपहिया वाहन से रवाना हुए। नानाखेड़ा के पास स्थित यात्रिका होटल के पास अचानक एक कुत्ता उनके दोपहिया वाहन के सामने आ गया, जिससे उनके वाहन का संतुलन बिगड़ गया।
इससे दोनों पिता-पुत्र वाहन से गिर पड़े। तभी पीछे से चार पहिया वाहन ने जय को टक्कर मार दी। टक्कर में जय के सिर में गंभीर चोट आई। राहगीरों ने तत्काल दोनों को भरतपुरी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पिता का उपचार जारी है।
जय श्रीवास्तव की अस्पताल में ही मौत हो गई। जय भाजपा नेता अमित श्रीवास्तव का भतीजा था, साथ ही विजय श्रीवास्तव के परिवार में इकलौता बेटा था। मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल में भीड़ जुट गई। अमित ने बताया कि कार में केवल खरोच आई है।