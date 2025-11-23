MP पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छिंदवाड़ा में एमडी ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, नागपुर गिरोह से कनेक्शन उजागर

नईदुनिया प्रतिनिधि: छिंदवाड़ा पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में एमडी ड्रग्स बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस को यह सफलता एसपी अजय पांडे और एएसपी आशीष खरे के मार्गदर्शन में मिली। देहात थाना पुलिस की टीम ने उन आरोपियों को पकड़ा, जो लंबे समय से शहर में एमडी पाउडर सप्लाई कर रहे थे।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे ने प्रेसवार्ता में बताया कि गांगीवाड़ा रिंग रोड के पास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोहना बायपास के पास दो युवक एक ग्रे रंग की बिना नंबर की एक्टिवा स्कूटी के साथ खड़े हैं। दोनों के बारे में जानकारी मिली कि वे अपने पास अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स पाउडर लेकर किसी ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं।
सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी अतिक अहमद के पास से 6 ग्राम 57 मिलीग्राम एमडी पाउडर और आदिल शेख के पास से 7 ग्राम 05 मिलीग्राम ड्रग्स बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने होंडा कंपनी की एक्टिवा स्कूटी और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए।
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे नागपुर से एमडी ड्रग्स पाउडर खरीदकर लाते थे और उसे सिंगोड़ी के नौशाद शेख के साथ मिलकर छिंदवाड़ा के कई इलाकों में बेचते थे। नौशाद के शामिल होने से इस ड्रग नेटवर्क का दायरा और भी बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
देहात पुलिस ने इस मामले में धारा 8/22 और 29 NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है।
इस कार्रवाई में GRP, RPF और जिला पुलिस की संयुक्त भूमिका अहम रही। जांच में थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत, एएसआई अनिल मरावी, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, रंगनाथनगर थाना प्रभारी अरुण पाल, खिरहनी फाटक चौकी प्रभारी महेंद्र जायसवाल सहित कई पुलिसकर्मियों ने योगदान दिया।
