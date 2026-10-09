80 लाख की जमीन खरीदी के मामले में छिंदवाड़ा नगर तहसील की पटवारी याचना सोनी को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा नगर तहसील में पदस्थ पटवारी याचना सोनी के नाम से जुड़ी करीब 80 लाख रुपये की जमीन खरीदी का मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने और मामले में कुछ बिंदु संदिग्ध पाए जाने के बाद एसडीएम छिंदवाड़ा ने पटवारी याचना सोनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था जिसकी संपूर्ण जांच के लिए अब नोटिस जारी कर पटवारी याचना सोनी से जवाब तलब किया गया है।

यदि अनुमति प्राप्त करने अथवा आय से अधिक संपत्ति के मामले में जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो याचना सोनी के विरुद्ध एफआईआर भी की जा सकती है ऐसा होने पर याचना सोनी की सेवा से बर्खास्तगी तय मानी जा रही है।