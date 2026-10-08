छिंदवाड़ा के चौराई में पावर प्लांट की जमीन पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगाने का विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले की चौरई तहसील में करीब 38 साल पहले सरकार ने किसानों से जमीन लेकर पावर प्लांट बनाने के लिए अडानी ग्रुप को दी थी। किसानों का आरोप है कि जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन पावर प्लांट का काम शुरू नहीं हुआ। इस वजह से किसानों को नौकरी नहीं मिली और उनकी जमीन भी बंजर हो गई।

किसानों ने करीब आठ साल पहले विरोध शुरू किया और सरकार से जमीन वापस देने की मांग की। अब इसी जमीन पर पावर प्लांट की जगह अडानी ग्रुप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर किसानों का कहना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने से पूरे इलाके में नुकसान होगा। इसलिए उन्हें उनकी जमीनें वापस कर दी जाएं और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए।