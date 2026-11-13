छिंदवाड़ा में जुआरियों को पकड़कर ला रही पुलिस टीम पर हमला, हेड कांस्टेबल का सिर फूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। शुक्रवार को जुआरियों को पकड़कर चौकी ला रही पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के पटनिया गांव में आरोपियों ने रास्ते में पुलिसकर्मियों को रोककर डंडों और पत्थरों से मारपीट की।
हमले में हेड कांस्टेबल संतोष उइके का सिर फूट गया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। जुआ खेलने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अमरवाड़ा टीआई राजेंद्र धुर्वे ने बताया कि ग्राम पटनिया में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। इस पर सिंगोड़ी चौकी प्रभारी पंकज राय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ा और उन्हें चौकी लेकर जाने लगी।
हेड कांस्टेबल संतोष उइके और निजी ड्राइवर नितेश डेहरिया मोटरसाइकिल से पीछे आ रहे थे। रास्ते में सात आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और डंडों-पत्थरों से हमला कर दिया।
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