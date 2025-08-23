108 एम्बुलेंस में ड्राइवर की बड़ी लापरवाही... लेट लतीफी से गर्भवती महिला ने गाड़ी में दिया बच्चे को जन्म

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 08:27:45 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 08:30:49 AM (IST)
    108 एम्बुलेंस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म।

    HighLights

    1. 108 एम्बुलेंस में ड्राइवर की बड़ी लापरवाही।
    2. गर्भवती महिला ने गाड़ी में दिया बच्चे को जन्म।
    3. डिलीवरी के दौरान बच्चा आधा फंस गया था।

    नईदुनिया, छिंदवाड़ा। गुरुवार रात भगवती पति अनिल पराची निवासी सावरवानी ने अपने गर्भवती पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए 3 बजे 108 एम्बुलेंस को फोन किया। 108 एंबुलेंस चालक लगभग 3/30 बजे सावरवानी ग्राम से गर्भवती महिला को लेकर निकल गया।

    महिला के पति ने बताया कि एम्बुलेंस चालक द्वारा झिरपा पहुंचकर गाड़ी खड़ी कर दी और सो गया हमने बार बार उससे हाथ पैर जोड़े तब जाकर उसने गाड़ी चालू की। जगह जगह गाड़ी रोक कर कही गुटका खाता या फिर चाय के बहाने से गाड़ी रोक दे रहा था, मेरी पत्नी को बहुत दर्द हो रहा था तुलतुला मंदिर के पास जंगल में मेरी पत्नी की गाड़ी मे ही डिलीवरी हो गई बच्चा आधा फंस गया था

    एम्बुलेंस चालक द्वारा 3 घंटे में हमे 50 किलोमीटर दूर तामिया हॉस्पिटल लाया गया, तामिया हॉस्पिटल पहुंचने पर एम्बुलेंस चालक द्वारा गाड़ी धुलवाने के नाम से मुझसे 300 रुपए मांगे गए मेरे मना करने पर भी 200 रुपए ले लिया 108 एंबुलेंस चालक की लापरवाही से मेरी पत्नी और बच्चे की जान भी जा सकती थी, ऐसे एम्बुलेंस चालक पर शासन को कड़ी कारवाही होनी चाहिए।

