108 एम्बुलेंस में ड्राइवर की बड़ी लापरवाही... लेट लतीफी से गर्भवती महिला ने गाड़ी में दिया बच्चे को जन्म

नईदुनिया, छिंदवाड़ा। गुरुवार रात भगवती पति अनिल पराची निवासी सावरवानी ने अपने गर्भवती पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए 3 बजे 108 एम्बुलेंस को फोन किया। 108 एंबुलेंस चालक लगभग 3/30 बजे सावरवानी ग्राम से गर्भवती महिला को लेकर निकल गया।

महिला के पति ने बताया कि एम्बुलेंस चालक द्वारा झिरपा पहुंचकर गाड़ी खड़ी कर दी और सो गया हमने बार बार उससे हाथ पैर जोड़े तब जाकर उसने गाड़ी चालू की। जगह जगह गाड़ी रोक कर कही गुटका खाता या फिर चाय के बहाने से गाड़ी रोक दे रहा था, मेरी पत्नी को बहुत दर्द हो रहा था तुलतुला मंदिर के पास जंगल में मेरी पत्नी की गाड़ी मे ही डिलीवरी हो गई बच्चा आधा फंस गया था