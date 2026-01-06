छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार कार चाय की दुकान में घुसी, ड्राइवर की हालत

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के खजरी रोड स्थित राय बेकरी के पास सोमवार रात एक भयानक सड़क हादसा घटित हुआ है। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक चाय की दुकान में जा घुसी, जिससे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है।

कार की अत्यधिक तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना हादसे की वजह बताई जा रही है। अनियंत्रित कार सीधे एक चाय की दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान को भी काफी नुकसान पहुँचा है।कार चालक को गंभीर चोटें आई हैं, उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल उसे नागपुर रेफर किया गया हुआ।