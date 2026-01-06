मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार कार चाय की दुकान में घुसी, ड्राइवर की हालत

    MP News: छिंदवाड़ा के खजरी रोड स्थित राय बेकरी के पास सोमवार रात एक भयानक सड़क हादसा घटित हुआ है। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित ...और पढ़ें

    छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार कार चाय की दुकान में घुसी, ड्राइवर की हालत
    तेज रफ्तार कार चाय की दुकान में घुसी।

    1. खजरी रोड पर भीषण हादसा।
    2. तेज रफ्तार कार चाय की दुकान में घुसी।
    3. चालक की हालत बेहद गंभीर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के खजरी रोड स्थित राय बेकरी के पास सोमवार रात एक भयानक सड़क हादसा घटित हुआ है। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक चाय की दुकान में जा घुसी, जिससे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है।

    कार की अत्यधिक तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना हादसे की वजह बताई जा रही है। अनियंत्रित कार सीधे एक चाय की दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान को भी काफी नुकसान पहुँचा है।कार चालक को गंभीर चोटें आई हैं, उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल उसे नागपुर रेफर किया गया हुआ।


    हादसा इतना भीषण था कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और राहगीरों ने बिना समय गंवाए सक्रियता दिखाई।तत्काल कार से घायल चालक को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को निजी वाहन/एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुँचाया गया।

    तेज रफ़्तार का कहर

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की गति इतनी अधिक थी कि चालक मोड़ या अचानक आए अवरोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। गनीमत यह रही कि जिस समय कार दुकान में घुसी, उस समय दुकान के सामने ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अन्यथा बड़ा जनहानि का मामला हो सकता था।

