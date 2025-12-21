MP में कानून का मजाकः छिंदवाड़ा में जन्मदिन पर लहराई तलवार, कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मी के साथ बनाई रील

मेरी खबरें
    By Ashish MishraEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 12:59:42 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 01:00:32 PM (IST)
    छिंदवाड़ा में जन्मदिन पर लहराई तलवार, कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मी के साथ बनाई रील।

    HighLights

    1. दोस्तों के साथ नाचते हुए खुलेआम तलवार लहरा रहा युवक
    2. वकीलों की बेंच पर पुलिसकर्मी के पास बैठकर बनाया वीडियो
    3. छिंदवाड़ा में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाला वीडियो वायरल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में युवाओं द्वारा कानून और व्यवस्था को चुनौती देने का एक गंभीर मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए दो वीडियो ने पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वीडियो में युवक सरेआम तलवार लहरा रहा है, तो दूसरे में वह न्यायालय परिसर के भीतर पुलिसकर्मी के साथ रील बनाता दिख रहा है।

    दोस्तों संग नाचते हुए तलवार लहरा रहा युवक

    कुण्डीपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में एक बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक युवक तेज संगीत के बीच अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए खुलेआम तलवार लहरा रहा है। यह वीडियो 'सुमित मालवी' नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है। रिहायशी इलाके में इस तरह हथियारों का प्रदर्शन स्थानीय लोगों में डर पैदा कर रहा है।


    वकीलों की बेंच पर पुलिसकर्मी के साथ वीडियो

    हैरानी की बात यह है कि इसी युवक का एक और वीडियो सामने आया है, जो जिला न्यायालय परिसर का बताया जा रहा है। युवक वकीलों की बेंच पर एक पुलिसकर्मी के पास बैठकर वीडियो बना रहा है। रील के बैकग्राउंड में गाना लगाया गया है जिसके बोल हैं—"कचहरी अपना ठिकाना है" और "कोतवाली से रिश्ता पुराना है"।

    'गैंगस्टर स्टाइल' रील बेखौफ मानसिकता दर्शाता है

    कोर्ट के भीतर और एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी की मौजूदगी में इस तरह की 'गैंगस्टर स्टाइल' रील बनाना कानून के प्रति बेखौफ मानसिकता को दर्शाता है। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी के आधार पर युवक की पहचान शुरू कर दी है।

    क्या कह रही है पुलिस?

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों की जांच की जा रही है और सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाने के मामले में संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

