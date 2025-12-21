MP में कानून का मजाकः छिंदवाड़ा में जन्मदिन पर लहराई तलवार, कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मी के साथ बनाई रील

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में युवाओं द्वारा कानून और व्यवस्था को चुनौती देने का एक गंभीर मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए दो वीडियो ने पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वीडियो में युवक सरेआम तलवार लहरा रहा है, तो दूसरे में वह न्यायालय परिसर के भीतर पुलिसकर्मी के साथ रील बनाता दिख रहा है।

दोस्तों संग नाचते हुए तलवार लहरा रहा युवक कुण्डीपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में एक बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक युवक तेज संगीत के बीच अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए खुलेआम तलवार लहरा रहा है। यह वीडियो 'सुमित मालवी' नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है। रिहायशी इलाके में इस तरह हथियारों का प्रदर्शन स्थानीय लोगों में डर पैदा कर रहा है।