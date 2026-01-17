मेरी खबरें
    MP के छिंदवाड़ा में लावारिस थैले से मिली मिठाई खाने से तीन लोगों की मौत रहस्य बनी

    By Ashish MishraEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 10:33:22 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 10:36:59 PM (IST)
    MP के छिंदवाड़ा में लावारिस थैले से मिली मिठाई खाने से तीन लोगों की मौत रहस्य बनी
    मृतक के स्वजनों से मुलाकात करते भाजपा नेता।

    HighLights

    1. रहस्य बनी 3 मौत, ससुराल पक्ष से पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ खाली
    2. करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन कोई एंगल नहीं निकल सका।
    3. पुलिस ने कहा-साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

    छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव में लावारिस थैले में मिली मिठाई ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। संदिग्ध ‘पंजाबी पिन्नी’ खाने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि दो महिलाएं अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं।इस मामले में पुलिस ने मृतक खुशबू के ससुराल वालों से भी पूछताछ की है, लेकिन इस पूछताछ से भी कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है।

    मृतक खुशबू की बहन मुस्कान खरे ने आरोप लगाया है कि खुशबू का ससुराल पक्ष से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके बाद वह पिछले एक माह से मायके में रह रही थी। इसी दौरान यह घटना हुई। आशंका है कि परिवार के खिलाफ साजिश की गई है।


    इस मामले में करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन कोई एंगल नहीं निकल सका। जुन्नारदेव थाना प्रभारी राकेश बघेल ने बताया कि पूछताछ से किसी भी प्रकार से ससुराल पक्ष वालों की संलिप्तता की जानकारी सामने नहीं आई। अब पुलिस होटल और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

    गौरतलब है कि इस घटना में तीसरी मौत 24 वर्षीय खुशबू कथूरिया की मौत हुई, जिनका नागपुर में इलाज चल रहा था।इससे पहले 10 जनवरी को उनके दादा सुंदरलाल कथूरिया (72) और 11 जनवरी को पीएचई विभाग के चौकीदार दसरू यदुवंशी (53) की भी जान जा चुकी है।

    तीन-तीन मौतों से कथूरिया परिवार सदमे में है और पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है। फिलहाल दो महिलाएं, संतोषी बाई (45) और पूजा (19), जुन्नारदेव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। पीएम रिपोर्ट में कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है इसलिए पुलिस ने मिठाई के अवशेष और मृतकों के बिसरा को जबलपुर फॉरेंसिक लैब भेज दिया है।

    लावारिस थैला बना काल

    पूरा मामला 9 जनवरी से जुड़ा है।पीएचई कार्यालय के पास एक लावारिस थैला मिला था, जिसमें मिठाई, नमकीन और कुछ सब्जियां रखी थीं।लोगों ने इसे प्रसाद समझकर खा लिया।किसी को अंदाजा नहीं था कि यही मिठाई जानलेवा साबित होगी। थैले में रखी मिठाई बाद में ‘पंजाबी पिन्नी’ पाई गई।

    भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जहरीली मिठाई में मृतकों को दी श्रद्धांजलि

    जुन्नारदेव में जहरीली मिठाई से अपनों को खोने वाले परिवारों के बीच शनिवार को भाजपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। जिनके द्वारा सांसद विवेक बंटी साहू की और से व्यक्तिगत सहयोग के तौर पर मृत्कों के पीड़ित परिवारों को 20 -20 हजार की आर्थिक सहायता राशि सौंपी गई तथा दिवंगतों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।

    इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया और सांसद बंटी विवेक साहू की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।पूर्व विधायक नथन शाह कवरेती, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोङे, मंडल अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी, सांसद प्रतिनिधि अमरदीप राय, मंडल महामंत्री अनिरुद्ध चटर्जी, वरिष्ठ नेता राजेश श्रीवास्तव, दर्शन मिगलानी, विष्णु शर्मा, बूथ अध्यक्ष कपिल शुक्ला, मयंक साहू एवं जितेंद्र सूर्यवंशी उपस्थित रहे।

    हम इस मामले में सारे एंगल पर जांच कर रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है। जल्द ही मामले में खुला से की उम्मीद है।

    राकेश बघेल, थाना प्रभारी जुन्नारदेव

