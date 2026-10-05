छिंदवाड़ा में महंगे शौक के लिए अपहरण कर फिरौती मांगने वाले तीन युवक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। महंगे शौक ने युवकों को अपहरण एवं फिरौती मांगने का अपराधी बना दिया है। पुलिस ने अम्मू उर्फ इम्मू शाह (18 वर्ष), उवैश खान (22 वर्ष) और शेख अलमाश उर्फ छोटे (18 वर्ष) को गिरफ्तार किया है।

दो अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की। दो अक्टूबर को पवन कुमार चंद्रवंशी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 सितंबर को घटना को अंजाम दिया था।