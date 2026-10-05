जबलपुर में लूटपाट और वाहन चोरी का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार; ऐसे देते थे अंजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोहलपुर पुलिस ने लूटपाट और वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर सोने-चांदी के जेवर, इलेक्ट्राॅनिक सामान, पुराने बर्तन और दो पिकअप वाहन समेत करीब 25 लाख रुपये का माल बरामद किया है।
गिरफ्तार आरोपितों में नुरूद्दीन अंसारी उर्फ अज्जु और मोहम्मद इरशाद को पुलिस ने शातिर लूटपाट करने वाला बताया है। दोनों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पूछताछ में नुरूद्दीन ने मोहम्मद इरशाद और भीम उर्फ आदिल के साथ करीब दो माह पहले अमन नगर के एक अन्य मकान में चोरी करना भी स्वीकार किया।
पुलिस ने इरशाद और आदिल की निशानदेही पर फ्रिज, पुराने बर्तन सहित अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से सोने के दो पेंडिल, नथ, झुमकी, टीका, लोंग सहित चांदी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किया है।
गोहलपुर थाना प्रभारी रीतेश पांडेय ने बताया कि अमन नगर में दो सूने मकानों में चोरी की घटनाओं के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर नुरूद्दीन अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने साथी के साथ अमन नगर स्थित एक मकान में चोरी करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर चोरी के सोने-चांदी के जेवर बरामद किए गए।
पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में राजू उर्फ रामगोपाल साहू और सौरभ दहिया को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों ने योजना बनाकर त्रिमूर्तिनगर क्षेत्र से टाटा इंट्रा पिकअप चोरी की थी। चोरी के बाद वाहन को रीवा जिले में उड़ाकी टोल टैक्स के आगे एक ढाबे के पास छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने वाहन बरामद कर लिया।
पुलिस के अनुसार नुरूद्दीन अंसारी के खिलाफ गोहलपुर, हनुमानताल, कोतवाली, आधारताल, ओमती और लार्डगंज थानों में लूटपाट, चोरी, मारपीट और अवैध हथियार सहित 11 मामले दर्ज हैं।
मोहम्मद इरशाद के खिलाफ गोहलपुर, कोतवाली और हनुमानताल थानों में चोरी, लूटपाट, मारपीट, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार सहित पांच मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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