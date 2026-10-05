जबलपुर में लूटपाट और वाहन चोरी का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार; ऐसे देते थे अंजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोहलपुर पुलिस ने लूटपाट और वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर सोने-चांदी के जेवर, इलेक्ट्राॅनिक सामान, पुराने बर्तन और दो पिकअप वाहन समेत करीब 25 लाख रुपये का माल बरामद किया है।

पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं गिरफ्तार आरोपितों में नुरूद्दीन अंसारी उर्फ अज्जु और मोहम्मद इरशाद को पुलिस ने शातिर लूटपाट करने वाला बताया है। दोनों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दो माह पहले भी की थी चोरी पूछताछ में नुरूद्दीन ने मोहम्मद इरशाद और भीम उर्फ आदिल के साथ करीब दो माह पहले अमन नगर के एक अन्य मकान में चोरी करना भी स्वीकार किया। आभूषण और अन्य सामान बरामद पुलिस ने इरशाद और आदिल की निशानदेही पर फ्रिज, पुराने बर्तन सहित अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से सोने के दो पेंडिल, नथ, झुमकी, टीका, लोंग सहित चांदी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किया है।