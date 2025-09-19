मेरी खबरें
    बैतूल हाईवे पर दर्दनाक हादसा... कुएं में गिरी श्रद्धालुओं की कार, 4 की मौत, तीन घायल

    Betul Road Accident: डीएसपी आर.पी. चौबे ने बताया कि आज शाम बैतूल हाईवे पर बोलेरो वाहन का टायर फटने से यह हादसा हुआ। बोलेरो में सात साधु सवार थे। इनमें से तीन को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया है। चार साधु कुएं में गिरे थे, जिनमें से तीन के शव बरामद हो चुके हैं।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 10:27:37 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 10:27:37 PM (IST)
    1. कुएं में गिरी श्रद्धालुओं की कार, 3 की मौत
    2. चित्रकूट से धार्मिक यात्रा पर निकले थे 7 लोग
    3. छिंदवाड़ा में गाड़ी का टायर फटने से हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले के बैतूल हाईवे पर ग्राम टेमनी (सावरी) के पास शुक्रवार शाम बड़ा हादसा हो गया। चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) से बालाजीपुरम (बैतूल) दर्शन के लिए आए सात साधु-संत बोलेरो वाहन (क्रमांक एमपी -19-BB-0614) से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी का पिछला टायर फट गया और बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गहरे कुएं में जा गिरी।

    4 की मौत, तीन घायल

    हादसे में बोलेरो में सवार सात लोगों में से तीन साधु समय रहते वाहन से कूदकर सुरक्षित बच गए। घायलों के नाम मखंजू गिरी (27), शिवपूजन गिरी (60) और चालक राकेश गिरी (32) बताए गए हैं। इन्हें जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती कराया गया है। वहीं बोलेरो के साथ कुएं में गिरे चार साधुओं में से तीन के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चौथे का शव निकालने की कार्रवाई देर रात तक जारी थी। मृतकों में कल्लू उर्फ लक्ष्मी गिरी (24), मलखान गिरी (65), राकेश गिरी (35) और गुलाब गिरी (40) शामिल हैं।

    टायर फटने से यह हादसा हुआ

    डीएसपी आर.पी. चौबे ने बताया कि आज शाम बैतूल हाईवे पर बोलेरो वाहन का टायर फटने से यह हादसा हुआ। बोलेरो में सात साधु सवार थे। इनमें से तीन को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया है। चार साधु कुएं में गिरे थे, जिनमें से तीन के शव बरामद हो चुके हैं। चौथे की तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। पुलिस और प्रशासन पूरी तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं।

