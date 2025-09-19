बैतूल हाईवे पर दर्दनाक हादसा... कुएं में गिरी श्रद्धालुओं की कार, 4 की मौत, तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले के बैतूल हाईवे पर ग्राम टेमनी (सावरी) के पास शुक्रवार शाम बड़ा हादसा हो गया। चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) से बालाजीपुरम (बैतूल) दर्शन के लिए आए सात साधु-संत बोलेरो वाहन (क्रमांक एमपी -19-BB-0614) से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी का पिछला टायर फट गया और बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गहरे कुएं में जा गिरी।

4 की मौत, तीन घायल हादसे में बोलेरो में सवार सात लोगों में से तीन साधु समय रहते वाहन से कूदकर सुरक्षित बच गए। घायलों के नाम मखंजू गिरी (27), शिवपूजन गिरी (60) और चालक राकेश गिरी (32) बताए गए हैं। इन्हें जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती कराया गया है। वहीं बोलेरो के साथ कुएं में गिरे चार साधुओं में से तीन के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चौथे का शव निकालने की कार्रवाई देर रात तक जारी थी। मृतकों में कल्लू उर्फ लक्ष्मी गिरी (24), मलखान गिरी (65), राकेश गिरी (35) और गुलाब गिरी (40) शामिल हैं।