Mandsaur: स्कूल से लौटकर तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, एक-एक कर गहरे पानी में समा गए तीनों

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। शामगढ़ थाने की चंदवासा चौकी क्षेत्र के ग्राम हतई में शुक्रवार शाम को तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे शुक्रवार शाम को स्कूल से लौटते समय तालाब में नहाने चले गये थे जहां गहरे पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई। इनमें एक बालक व दो बालिका शामिल हैं। तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं।

तीन बच्चों की तालाब में डूबने से मौत शामगढ़ थाने के एसआई अविनाश कुमार सोनी ने बताया कि ग्राम हतई में तीन बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। 7 वर्षीय श्रवण पुत्र मुकेश प्रजापति, 11 वर्षीय सृष्टि पुत्री बालाराम प्रजापति एवं 11 वर्षीय बुलबुल पुत्री दिनेश प्रजापति शुक्रवार को रोज की तरह स्कूल गए थे। तीनों बच्चे शाम को स्कूल से छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचे और सीधे तालाब पर नहाने चले गये।