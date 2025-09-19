मेरी खबरें
    Mandsaur: स्कूल से लौटकर तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, एक-एक कर गहरे पानी में समा गए तीनों

    MP News: शामगढ़ थाने के एसआई अविनाश कुमार सोनी ने बताया कि ग्राम हतई में तीन बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। 7 वर्षीय श्रवण, 11 वर्षीय सृष्टि एवं 11 वर्षीय बुलबुल शुक्रवार को रोज की तरह स्कूल गए थे। तीनों बच्चे शाम को स्कूल से छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचे और सीधे तालाब पर नहाने चले गए।

    By Alok Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 09:56:29 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 09:56:28 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। शामगढ़ थाने की चंदवासा चौकी क्षेत्र के ग्राम हतई में शुक्रवार शाम को तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे शुक्रवार शाम को स्कूल से लौटते समय तालाब में नहाने चले गये थे जहां गहरे पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई। इनमें एक बालक व दो बालिका शामिल हैं। तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं।

    तीन बच्चों की तालाब में डूबने से मौत

    शामगढ़ थाने के एसआई अविनाश कुमार सोनी ने बताया कि ग्राम हतई में तीन बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। 7 वर्षीय श्रवण पुत्र मुकेश प्रजापति, 11 वर्षीय सृष्टि पुत्री बालाराम प्रजापति एवं 11 वर्षीय बुलबुल पुत्री दिनेश प्रजापति शुक्रवार को रोज की तरह स्कूल गए थे। तीनों बच्चे शाम को स्कूल से छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचे और सीधे तालाब पर नहाने चले गये।

    पुलिसकर्मियों ने तीनों के शव को बाहर निकाला

    यहां पर तीनों बच्चे नहाने के लिए तालाब में उतरे यहां गहरे पानी में चले जाने से तीनों डूब गए। देर तक बच्चे घर नहीं पहुंचे तो स्वजन उनको खोजने निकले। तालाब के किनारे उनके सामान देखकर पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों व पुलिसकर्मियों ने तीनों के शव को बाहर निकाला। रात 8:30 बजे तीनों के शव शामगढ़ अस्पताल लाए गए।

