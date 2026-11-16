छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से दो मासूमों की मौके पर मौत; परिवार में मातम

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। एक सफेद रंग की कार (नंबर MP28 CB 4713) से हुए सड़क हादसे में दो मासूम बच्चों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हादसा इतना गंभीर था कि दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चे मूल रूप से बोरदेही बसनिया के रहने वाले थे और अपने मामा के घर हिरदागढ़, छिंदीकामठ आए हुए थे। इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में शोक का माहौल है। जिन मासूम बच्चों की जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, उनके इस तरह चले जाने से पूरे क्षेत्र में दुख और आक्रोश का माहौल है।
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आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
स्थानीय स्तर पर बताया जा रहा है कि दुर्घटना में शामिल कार चालक की पहचान नवेगांव रेलवे स्टेशन मास्टर के रूप में बताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और जांच का इंतजार है।
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