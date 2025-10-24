मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे पर तेल की कैन से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर फैल गए डिब्बे

    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर तेल के केन से भरा एक ट्रल पटल गया। घटना में सड़क पर तेल के केन फैल गए और कुछ के फटने से तेल भी बिखर गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोट आई है। सड़क पर फैले केन्स को उठाकर एक तरफ रखा गया।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 11:37:18 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 11:51:06 AM (IST)
    हादसे के बाद सड़क पर फैले तेल के केन को हटाकर एक तरफ रखा गया।

    1. हादसे में किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है।
    2. तेल की केन से भरा वाहन छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा की ओर जा रहा था।
    3. इसी दौरान अचानक राजाखोह ढाना के पास अनियंत्रित होकर पलट गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेल की केन से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के राजाखोह गांव के पास हुआ। सौभाग्य से इस घटना में चालक पूरी तरह सुरक्षित बच गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के राजाखोह गांव के पास तेल की केन से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, और बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि चालक भी सुरक्षित है घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ देखने के लिए लग गई और अलग-अलग तरह की चर्चा का दौर चलता रहा।

    मिली जानकारी के मुताबिक तेल की केन से भरा वाहन छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक राजाखोह ढाना के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसमे लोड तेल की केन में टूट फूट गए, जिसके कारण सड़क के कुछ हिस्सों में तेल गिर गया, और केन इधर-उधर पर गिर गई।


    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार

    घटना के बाद आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और तेल की केन बिखरी हुई देखी गईं। बाद में चालक ने सभी सुरक्षित केनों को इकट्ठा कर एक स्थान पर रखा। सूचना पर पुलिस ने भी मौके का मुआयना किया। हालांकि, इस हादसे में किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

