छिंदवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे पर तेल की कैन से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर फैल गए डिब्बे

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेल की केन से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के राजाखोह गांव के पास हुआ। सौभाग्य से इस घटना में चालक पूरी तरह सुरक्षित बच गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के राजाखोह गांव के पास तेल की केन से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, और बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि चालक भी सुरक्षित है घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ देखने के लिए लग गई और अलग-अलग तरह की चर्चा का दौर चलता रहा।

मिली जानकारी के मुताबिक तेल की केन से भरा वाहन छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक राजाखोह ढाना के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसमे लोड तेल की केन में टूट फूट गए, जिसके कारण सड़क के कुछ हिस्सों में तेल गिर गया, और केन इधर-उधर पर गिर गई।