छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पुतला दहन के समय पेट्रोल डालने से भड़की आग, दो पुलिसकर्मी झुलसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। वोट चोरी के मुद्दे पर छिंदवाड़ा शहर मुख्यालय पर फव्वारा चौक पर युवक कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग और सरकार का पुतला फूंकने के दौरान किसी ने अचानक पेट्रोल डाल दिया। इससे आग भड़क गई। इसे बुझाने की कोशिश में दो पुलिस कर्मी झुलस गए।

यह काम हमारे कार्यकर्ता का नहीं- कांग्रेस जिलाध्यक्ष एसडीएम सुधीर जैन ने बताया कि कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली थी। बिना अनुमति कार्यक्रम करने के दौरान यह हादसा हुआ। वहीं युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गोलू पटेल ने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहा था। यह काम हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया।