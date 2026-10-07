छिंदवाड़ा में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में हंगामा, शराबी युवक ने एलईडी स्क्रीन पर टैबलेट फेंकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। दशहरा मैदान में एक शराबी युवक ने स्क्रीन पर टैबलेट फेंक दिया, जिससे कार्यक्रम में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

सरकार की विभिन्न योजनाएं प्रदर्शित की जा रही थीं

दशहरा मैदान में 'सेवा ज्योति यात्रा' का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान मंच पर लगी एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का भाषण और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं प्रदर्शित की जा रही थीं।

हरकत से वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई

पातालेश्वर वार्ड निवासी सुधीर यादव (उम्र करीब 40 वर्ष) वहां पहुंचा और उसने स्क्रीन की ओर टैबलेट फेंक दिया। इस अचानक हुई हरकत से वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई।

तुरंत हिरासत में ले लिया और कोतवाली थाना ले गई

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया और कोतवाली थाना ले गई।

कोतवाली थाना प्रभारी (टीआई) आशीष धुर्वे ने बताया कि आरोपी सुधीर यादव अत्यधिक नशे की हालत में था। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

युवक बोला कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सहमत नहीं