नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। दमुआ के सरकारी अस्पताल के प्रसव विभाग में कार्यरत नर्सिंग आफिसर्स पर डिलीवरी के दौरान कथित तौर पर प्रसूता के शरीर में सैनेटरी पैड छोड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा शिकायत सामने आने के बाद जहां ब्लाक मेडिकल आफिसर ने तत्काल जांच करवाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। निराधार और मिथ्या करार दिया इस मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराई जा रहीं दोनों नर्सिंग ऑफिसर्स ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार और मिथ्या करार दिया है। दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल लेकर आया था शिकायतकर्ता सतीश यदुवंशी द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के मुताबिक, वह अपनी पत्नी शिखा को प्रसव के लिए 11 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल लेकर आया था। पुनः जांच कराई गई, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई डाॅक्टरों और स्टाफ द्वारा सामान्य डिलीवरी कराई गई, लेकिन आरोप है कि डिलीवरी के दौरान प्रसूता के शरीर के अंदर सैनेटरी पैड छोड़ दिया गया। इसके बाद प्रसूता को अत्यधिक दर्द और तकलीफों का सामना करना पड़ा। बाद में तकलीफ बढ़ने पर जब पुनः जांच कराई गई, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई।

बीएमओ जुन्नारदेव से लिखित शिकायत शिकायतकर्ता सतीश यदुवंशी ने 14 नवंबर को बीएमओ जुन्नारदेव को लिखित शिकायत देकर ड्यूटी पर मौजूद दोनों नर्सिंग ऑफिसर्स पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 17 नवंबर को यह पूरा मामला सोशल मीडिया और विभिन्न इंटरनेट ग्रुप्स की मुख्य सुर्खी बन गया।