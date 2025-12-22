मेरी खबरें
    MP के छिंदवाड़ा में महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, जिला अस्पताल में बेटे की हालत गंभीर, तीनों बेटियां सुरक्षित

    MP के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र से एक दुर्लभ और चिकित्सा जगत के लिए महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। बरेलीपार निवासी 28 वर्षीय महिला कुन्नू इ ...और पढ़ें

    By Ashish MishraEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 02:43:27 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 02:43:27 PM (IST)
    MP के छिंदवाड़ा में महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, जिला अस्पताल में बेटे की हालत गंभीर, तीनों बेटियां सुरक्षित
    छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में 28 वर्षीय महिला कुन्नू इवनाती ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है।

    HighLights

    1. प्रसव सिविल अस्पताल जुन्नारदेव में कराया गया
    2. 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रेफर
    3. बेटे की हालत नाजुक, बेटियां सुरक्षित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र से एक अत्यंत दुर्लभ और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 28 वर्षीय महिला कुन्नू इवनाती ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है।बरेलीपार गांव की रहने वाली इस महिला ने एक बेटे और तीन बेटियों को जन्म दिया।

    बेटे की स्थिति नाजुक

    प्रसव जुन्नारदेव सिविल अस्पताल में कराया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज और निगरानी के लिए चारों नवजातों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल रेफर किया गया।

    चिकित्सकों के अनुसार तीनों नवजात बेटियों की हालत स्थिर और खतरे से बाहर है, जबकि नवजात बेटे की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। उसे डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है।

