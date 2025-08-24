MP के इन 15 गांवों ने लगाई शराब पर रोक, नियम तोड़ने पर लगेगा 20 हजार जुर्माना

नईदुनिया न्यूज, बनवार/दमोह। बांदकपुर के ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे नशामुक्ति अभियान ने अब ठोस रूप ले लिया है। बलायपुर ग्राम पंचायत ने शराब पीने, बेचने या बनाने पर 20 हजार रूपये और शराब पीकर गांव का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ 10 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी है।

इन गांवों में शराबबंदी इसके साथ ही यह अभियान आगामी दिनों में रंजरा हिनौता, टिकरी पिपरिया, सलैया, घाट पिपरिया में चलेगा और इसके पहले से हलगज, मुड़ारी, आनू, रियाना, जुझार, पतलोनी, लुहारी, भाटिया,बलायपुर जैसे गांवों ने शराबबंदी लागू कर दी है। अब तक 15 से अधिक गांवों में पूर्णतः शराब बंद हो चुकी है। बलायपुर में में आयोजित जनसभा में इस निर्णय की घोषणा के साथ ग्रामवासियों ने शराब मुक्त गांव का संकल्प लिया।