MP के इन 15 गांवों ने लगाई शराब पर रोक, नियम तोड़ने पर लगेगा 20 हजार जुर्माना

    By Sunil Gautam
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 10:44:39 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 10:44:39 PM (IST)
    MP के इन 15 गांवों ने लगाई शराब पर रोक

    नईदुनिया न्यूज, बनवार/दमोह। बांदकपुर के ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे नशामुक्ति अभियान ने अब ठोस रूप ले लिया है। बलायपुर ग्राम पंचायत ने शराब पीने, बेचने या बनाने पर 20 हजार रूपये और शराब पीकर गांव का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ 10 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी है।

    इन गांवों में शराबबंदी

    इसके साथ ही यह अभियान आगामी दिनों में रंजरा हिनौता, टिकरी पिपरिया, सलैया, घाट पिपरिया में चलेगा और इसके पहले से हलगज, मुड़ारी, आनू, रियाना, जुझार, पतलोनी, लुहारी, भाटिया,बलायपुर जैसे गांवों ने शराबबंदी लागू कर दी है। अब तक 15 से अधिक गांवों में पूर्णतः शराब बंद हो चुकी है। बलायपुर में में आयोजित जनसभा में इस निर्णय की घोषणा के साथ ग्रामवासियों ने शराब मुक्त गांव का संकल्प लिया।

    शराब का नशा बर्दाश्त नहीं

    बांदकपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा की उपस्थिति में सामाजिक अनुशासन को लेकर स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब किसी भी कीमत पर गांव में शराब और शराब का नशा बर्दाश्त नहीं होगा। इस दौरान मुड़ारी सरपंच मुकेश सिंह, बलायपुर सरपंच बाबूलाल यादव, जनपद सदस्य जगदीश यादव, जगदीश सिंह लोधी, दुर्गेश दुबे, सीतू पंडा, कड़ोरी सेन सहित सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और बड़ी संख्या में ग्रामीण की उपस्तिथि रही। गांवों में महिलाओं और युवाओं ने कहा कि अब बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और सामाजिक वातावरण भी शुद्ध रहेगा।

