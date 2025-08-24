पितपृक्ष में दमोह से गयाजी के लिए चलेंगी दो स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। पितृ पक्ष के दौरान बिहार के गयाजी जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल द्वारा पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ताकि ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने की इसी कड़ी में रानी कमलापति-गया, रानी कमलापति एवं जबलपुर गया के मध्य पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों की 18 सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है।

AC श्रेणी, स्लीपर श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी के कोच इन स्पेशल ट्रेनों में वातानुकूलित श्रेणी, शयनयान श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। रानी कमलापति गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 3-3 फेरे चलेगी। गाड़ी संख्या 01661 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन सात, 12 एवं 17 सितंबर को दोपहर 13.20 बजे रानी कमलापति से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 9.30 बजे गया पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 01662 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 10, 15 एवं 20 सितंबर को दोपहर 14.15 बजे गया से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10.45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।