    पितपृक्ष में दमोह से गयाजी के लिए चलेंगी दो स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

    By Sunil Gautam
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 10:22:39 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 10:22:39 PM (IST)
    गयाजी के लिए चलेंगी दो स्पेशल ट्रेन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। पितृ पक्ष के दौरान बिहार के गयाजी जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल द्वारा पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ताकि ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने की इसी कड़ी में रानी कमलापति-गया, रानी कमलापति एवं जबलपुर गया के मध्य पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों की 18 सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है।

    AC श्रेणी, स्लीपर श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी के कोच

    इन स्पेशल ट्रेनों में वातानुकूलित श्रेणी, शयनयान श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। रानी कमलापति गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 3-3 फेरे चलेगी। गाड़ी संख्या 01661 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन सात, 12 एवं 17 सितंबर को दोपहर 13.20 बजे रानी कमलापति से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 9.30 बजे गया पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 01662 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 10, 15 एवं 20 सितंबर को दोपहर 14.15 बजे गया से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10.45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।

    यह गाड़ी भोपाल, विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, देहरी आन सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड में ठहराव होगा। सोगरिया-गया के बीच छह सितंबर से चलेगी दमोह में रूकेगी इसी तरह सोगरिया एवं गया के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलेगी। गाड़ी संख्या 09817 सोगरिया से गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार छह से 20 सितंबर तक सोगरिया स्टेशन से रात 23.10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रविवार को 23.45 बजे गया स्टेशन पहुंचेगी।

    गाड़ी संख्या 09818 गया से सोगरिया

    पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन प्रत्येक रविवार को सात से 21 सितंबर तक गया स्टेशन से मध्यरात्रि 1.15 बजे प्रस्थान कर मंगलवार को मध्यरात्रि 1.10 बजे सोगरिया पहुंचेगी। यह गाड़ी बारां सालपुरा, छबरा गुगोर, रूठियाई, गुना, अशोकनगर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, दीन दयाल उपाध्याय, सासाराम, डेहरी आन सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड पर रूकेगी।

    जबलपुर-गया 3-3 ट्रिप चलेगी

    - दूसरी स्पेशल ट्रेन जबलपुर गया भी तीन-तीन फेरे चलेगी। गाड़ी संख्या 01705 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 9, 14 एवं 19 सितंबर को रात 19.35 बजे जबलपुर से प्रस्थान करेगी जो अगले दिन सुबह 9.30 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन आठ, 13 एवं 18 सितंबर बजे गया पहुंचेगी।

    - इसी तरह गाड़ी संख्या 01706 को दोपहर 14.15 बजे गया से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4.15 बजे जबलपुर पहुंचेगी। यह गाड़ी सिहोरा मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी ठहराव होगा।

    - रेलयात्री किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण सासाराम, देहरीआन सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड पर स्पेशल ट्रेन की आरक्षण सुविधा का लाभ उठा सकते है।

    - केंद्र या आनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट से इस पहले एक ट्रेन थी अब इसमें इजाफा हुआ है।

