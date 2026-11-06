दमोह में 40 हजार रुपये मांगने वाला 23 मिनट का ऑडियो वायरल, एसआई की बातचीत से हड़कंप

नईदुनिया न्यूज, हटा । सागौन के पेड़ कटाई के मामले में 40 हजार रुपये की कथित अवैध मांग और पैसे नहीं देने पर गंभीर धाराओं में फंसाने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

आरोपों के बीच आडियो भी वायरल

हटा थाने में पदस्थ एक सहायक उपनिरीक्षक एसआई पर लगे इन आरोपों के बीच करीब 23 मिनट का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है।

ऑडियो थाना में बातचीत के दौरान रिकाॅर्ड किया

बताया जा रहा है कि यह ऑडियो थाना में बातचीत के दौरान रिकाॅर्ड किया गया जिसमें एक महिला, पुरुष और पुलिस अधिकारी के बीच बातचीत सुनाई दे रही है।

एसआई अरविंद राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग

मामले में ग्राम करिया पीपर थाना मगरोन निवासी मीनेश रैकवार ने पुलिस अधीक्षक दमोह को लिखित शिकायत देकर एसआई अरविंद राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

हटा थाने में अपराध दर्ज

शिकायत अनुसार सागौन के पेड़ काटने की शिकायत के आधार पर मीनेश और उसके पिता गोविंद रैकवार के खिलाफ हटा थाने में अपराध क्रमांक 179/2026 दर्ज किया गया है।

झूठा फंसाए जाने की बात कही थी

आवेदक का दावा है कि उसने इस मामले में 22 मई को ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर खुद को झूठा फंसाए जाने की बात कही थी।

सागौन की लकड़ी जब्ती की कार्रवाई

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि दो नवंबर को एसआई अरविंद राय ने फोन कर उसे और उसके पिता को थाने बुलाया। दोपहर करीब तीन बजे जब वे अपनी मां जयरानी और गांव के डब्बू रजक के साथ थाने पहुंचे तो सागौन की लकड़ी जब्त करने और मामले में कार्रवाई की बात कही गई।