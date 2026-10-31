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दमोह जिला अस्पताल में महिला की नाक से निकाले मक्खी के 45 से 50 लार्वा कीड़े

महिला लगातार नाक से रक्तस्राव और असहनीय तकलीफ से पीड़ित थी। डाॅ. विशाल शुक्ला ने बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

By Sunil GautamEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 08:20:03 AM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 08:20:03 AM (IST)
दमोह जिला अस्पताल में महिला की नाक से निकाले मक्खी के 45 से 50 लार्वा कीड़े
असामान्य लक्षण दिखने पर तत्काल चिकित्सकीय जांच कराएं। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. इंडोस्कोपिक पद्धति से कीड़े निकाले
  2. एंडोस्कोपिक जांच में लार्वा दिखा
  3. सितंबर से दिसंबर के बीच रहें सतर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। जिला अस्पताल में नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डाॅ. विशाल शुक्ला ने लगभग 65 वर्षीय महिला की नाक से मक्खी के 45-50 लार्वा कीड़े निकालकर सफल उपचार किया।

रक्तस्राव और असहनीय तकलीफ से पीड़ित थी

महिला लगातार नाक से रक्तस्राव और असहनीय तकलीफ से पीड़ित थी। एंडोस्कोपिक जांच में नाक के अंदर बड़ी संख्या में लार्वा दिखाई देने पर उन्हें तत्काल ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर इंडोस्कोपिक पद्धति से कीड़े निकाले गए।

अब महिला की स्थिति में सुधार

डाॅ. विशाल शुक्ला ने बताया कि मक्खी द्वारा नाक में अंडे दिए जाने से लार्वा विकसित हो गए थे। अब महिला की स्थिति में सुधार है। उन्होंने बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि सितंबर से दिसंबर के बीच ऐसी समस्या की आशंका रहती है।

असामान्य लक्षण दिखने पर तत्काल चिकित्सकीय जांच कराएं

वृद्धजनों को मच्छरदानी में सुलाएं तथा नाक से दुर्गंध आने या अन्य असामान्य लक्षण दिखने पर तत्काल चिकित्सकीय जांच कराएं। समय पर उपचार नहीं मिलने पर यह समस्या जानलेवा भी हो सकती है।

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