MP के दमोह में उजड़ गया परिवार, गर्भवती पत्नी ने पति और बच्ची के साथ लगाई फांसी, क्या थी वजह
गुरुवार को उन्हें बच्ची का मुंडन कराने के लिए बांदकपुर जाना था, किंतु सुबह से दरवाजे नहीं खुले। बहन गीता केवट घर पहुंची तो तीनों के शव फंदे से लटके हु ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 07:09:43 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 07:12:08 PM (IST)
दमोह में एक परिवार उजड़ गया।
HighLights
- गर्भवती पत्नी ने पति और बेटी के साथ फांसी लगाकर की आत्महत्या
- दमोह के तेंदूखेड़ा की घटना, घर के अंदर लटके मिले तीनों के शव
- परिवार ने यह कदम क्यों उठाया, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है
नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। जिले के तेंदूखेड़ा में गुरुवार को गर्भवती पत्नी, पति और उनकी दो वर्ष की मासूम बेटी के शव फांसी के फंदे से लटके मिले हैं। परिवार ने यह कदम क्यों उठाया, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को पोस्ट मार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि ग्राम अनवाही निवासी मनीष पुत्र (26) खूबी केवट की शादी तीन-चार वर्ष पूर्व जबलपुर के पनागर निवासी मनीषा केवट (23) के साथ हुई थी। उनकी एक दो वर्ष की बेटी आरोही भी थी।
गुरुवार को उन्हें बच्ची का मुंडन कराने के लिए बांदकपुर जाना था, किंतु सुबह से दरवाजे नहीं खुले। बहन गीता केवट घर पहुंची तो तीनों के शव फंदे से लटके हुए दिखे।
महिला साड़ी का फंदा बनाकर झूली थी, जबकि उसका पति और बेटी एक ही रस्सी के सहारे फंदे पर झूले हुए थे। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि मृतका करीब छह-सात माह की गर्भवती थी।
जीजा ने उधार दिए थे रुपये
- मृतक के जीजा नरेश केवट ने बताया कि तीनों बांदकपुर जाने वाले थे। कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने उन्हें दिए थे। उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी नहीं है।
- वहीं मृतका की मां सुलेना केवट ने बताया कि बेटी-दामाद ने तीन वर्ष पूर्व ढाई लाख रुपये में मकान खरीदा था। दो लाख रुपये वे दे चुके थे।
- बाकी रुपये मकान मालिक मांग रहा था, लेकिन उनके पास नहीं थे। शायद इसी से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया है।
- थाना प्रभारी आरआर बागरी ने बताया कि घटना का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस जांच कर रही है।