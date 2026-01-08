नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। जिले के तेंदूखेड़ा में गुरुवार को गर्भवती पत्नी, पति और उनकी दो वर्ष की मासूम बेटी के शव फांसी के फंदे से लटके मिले हैं। परिवार ने यह कदम क्यों उठाया, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को पोस्ट मार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि ग्राम अनवाही निवासी मनीष पुत्र (26) खूबी केवट की शादी तीन-चार वर्ष पूर्व जबलपुर के पनागर निवासी मनीषा केवट (23) के साथ हुई थी। उनकी एक दो वर्ष की बेटी आरोही भी थी।

गुरुवार को उन्हें बच्ची का मुंडन कराने के लिए बांदकपुर जाना था, किंतु सुबह से दरवाजे नहीं खुले। बहन गीता केवट घर पहुंची तो तीनों के शव फंदे से लटके हुए दिखे।

महिला साड़ी का फंदा बनाकर झूली थी, जबकि उसका पति और बेटी एक ही रस्सी के सहारे फंदे पर झूले हुए थे। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि मृतका करीब छह-सात माह की गर्भवती थी।

जीजा ने उधार दिए थे रुपये