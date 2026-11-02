नईदुनिया न्यूज, बनवार/घटेरा। दीपावली के पर्व पर जहां घरों में खुशियों और उत्साह का माहौल है, नोहटा थाना की बनवार चौकी क्षेत्र के गोल पट्टी और नंदलाल पट्टी गांवों में अप्रत्याशित और गहरा मातम लेकर आया, जहां महज कुछ घंटों के अंतराल में करंट की चपेट में आने से एक किसान और एक छह साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई।

हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया इन दोनों हादसों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और दीपावली की खुशियों के बीच दोनों पीड़ित परिवारों में कोहराम मच गया है। ग्राम नंदलाल पट्टी में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। यहां करंट लगने से छह वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई।

दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं घटना के बाद परिवार की दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं। मृत बच्ची की पहचान मोहिनी अहिरवार पिता डेलन अहिरवार छह वर्ष निवासी ग्राम नंदलाल पट्टी थाना नोहटा के रूप में हुई है। ग्राम नंदलाल पट्टी निवासी डेलन अहिरवार के घर में दीपावली पर्व को लेकर पुताई का कार्य चल रहा था। घर में साफ-सफाई और सजावट की तैयारियां की जा रही थी, इसी दौरान घर में साउंड बाक्स बज रहा था। साउंड बाक्स के तार में कट लगा हुआ था साउंड बाक्स के तार में कट लगा हुआ था, इसी बीच छह वर्षीय मोहिनी खेलते हुए वहां पहुंच गई। खेलते-खेलते बच्ची का हाथ साउंड बाक्स के कटे हुए तार पर पड़ गया, तार के संपर्क में आते ही बच्ची को तेज करंट लगा और वह मौके पर ही गिर पड़ी। घर में मौजूद स्वजनों में अफरा-तफरी मच गई अचानक हुई इस घटना से घर में मौजूद स्वजनों में अफरा-तफरी मच गई। स्वजनों ने तत्काल बच्ची को संभाला और उसे उपचार के लिए दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। स्वजन मासूम मोहिनी को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने बच्ची का परीक्षण किया। उपचार के दौरान डाक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।