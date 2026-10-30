नईदुनिया न्यूज, तेंदूखेड़ा। ब्लाक में जंगली जानवरों की मौजूदगी अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। वन्यजीव लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बड़े वन्यजीवों की निगरानी में जुटे रहते हैंं, लेकिन दूसरी ओर सियार जैसे छोटे वन्यजीव भी लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। सियार के हमले की दो घटनाएं सामने आईं बीते दो दिनों में सियार के हमले की दो घटनाएं सामने आईं है, इनमें एक छह माह की मासूम बच्ची और एक बुजुर्ग घायल हुए हैं। घटना के बाद स्वजनों ने वन विभाग को सूचना दी सियार के हमले की पहली घटना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की सर्रा रेंज के ग्राम दूधिया में गुरुवार सुबह करीब पांच बजे हुई। मां ने हिम्मत दिखाते हुए बच्ची को सियार के चंगुल से छुड़ा लिया। हमला के बाद वह मौके से भाग गया इस दौरान सियार ने महिला पर भी हमला किया जिसके बाद वह मौके से भाग गया। घटना के बाद स्वजनों ने वन विभाग को सूचना दी। बेहतर उपचार के लिए जबलपुर रेफर सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और शासकीय वाहन से महिला तथा बच्ची को तेंदूखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां उपचार के बाद चिकित्सक ने बच्ची को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर रेफर करने की बात कही।

सपना पति सुनील पारदी ने बताया कि वह अपनी बच्ची के साथ सो रही थी। अचानक सियार बच्ची को उठाकर ले जाने लगा, उनकी आंख खुली तो उन्होंने बच्ची को बचाने के लिए सियार का सामना किया। इस दौरान सियार ने उन पर भी हमला कर दिया। खेत में बुजुर्ग पर हमला