जबलपुर में बात करते समय मोबाइल हैक हो गया, 2.33 लाख रुपये निकालने का आया मैसेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जनरल स्टोर संचालक का मोबाइल फोन हैक कर उसके बैंक खाते से एक लाख 95 हजार 60 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए गए। शिकायत पर बेलबाग पुलिस ने बुधवार रात एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है

पुलिस के अनुसार, बेलबाग पुलिस क्वार्टर के पास रहने वाले किशन विश्वकर्मा (50) जनरल स्टोर संचालित करते हैं। उनका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक की जवाहरगंज शाखा में है।

रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए

20 अक्टूबर को उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया गया। इसके बाद उनके बैंक खाते से एक लाख 95 हजार 60 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।

पुलिस अब उस बैंक खाते की जानकारी जुटा रही है, जिसमें ठगी की राशि ट्रांसफर की गई है। खाते से जुड़े विवरण के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

फोन हैक कर खाते से उड़ाए 38 हजार रुपये

अमखेरा निवासी एम्ब्राॅयडरी कारखाना संचालक का मोबाइल फोन हैक कर जालसाजों ने बैंक खाते से 38 हजार रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए। शिकायत पर गोहलपुर पुलिस ने बुधवार रात एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।