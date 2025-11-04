MP: दमोह में दसवीं की छात्रा से बंधक बनाकर दुष्कर्म, लव जिहाद का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार रात दुष्कर्म और लव जिहाद का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपित रमजान खान ने 10वीं में पढ़ने वाली 17 वर्षीय किशोरी को घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया है। पड़ोसियों की सूचना पर सुबह पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपित उससे पहले ही फरार हो गया।

एफआईआर दर्ज

हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने स्वजन के साथ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि दमोह में पहले भी लव जिहाद से जुड़े कई मामले आए हैं। टीआइ मनीष कुमार ने बताया कि आरोपित रमजान खान आटो चालक है। उसने किशोरी को जबरन घर ले जाकर दुष्कर्म किया है। उसकी तलाश की जा रही है।