    इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन? पाइप लाइन के लिए खुदे गड्ढे में फंसकर 90 साल के बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर

    ग्वालियर में घर के बाहर धूप में बैठे 90 वर्षीय बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर का पटल गया। डंपर का पिछला पहिया सड़क में खुदे हुए गड्ढे में धंसा और डंपर ...और पढ़ें

    amit mishra
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 01:21:03 AM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 01:21:37 AM (IST)
    इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन? पाइप लाइन के लिए खुदे गड्ढे में फंसकर 90 साल के बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर
    घटना घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद

    1. बुजुर्ग की डंपर के नीचे दबने से दर्दनाक मौत
    2. पिछला पहिया गड्ढे में फंसा और डंपर पलट गया
    3. ठेकेदार और निगम के अधिकारी जिम्मेदार- स्थानीय

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बहोड़ापुर इलाके में घर के बाहर बैठकर धूप सेक रहे बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर ही पलट गया। बुजुर्ग की डंपर के पिछले हिस्से में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। करीब दो घंटे तक उनकी लाश डंपर के नीचे ही दबी रही, चालक यहां से भाग निकला। किसी तरह डंपर को क्रेन व जैक की मदद से उठाया गया, इसके बाद शव को बाहर निकाला जा सका।

    बुजुर्ग का शव बुरी तरह कुचला हुआ था। चेहरा तो पहचान तक में नहीं आ रहा था। यह हादसा नहीं हत्या है, क्योंकि डंपर चालक के साथ उस ठेकेदार की गंभीर लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जिसने अमृत योजना के अंतर्गत डाली जा रही पानी की लाइन के लिए सड़क खोदी फिर इसे ऐसा ही छोड़ दिया।


    डंपर का पिछला पहिया जैसे ही यहां से निकला तो पहिया कच्ची मिट्टी नुमा सड़क के अंदर घुसा और डंपर बुजुर्ग पर आकर पलट गया। इस हादसे के बाद क्षेत्रवासी भी आक्रोशित हो गए। फिलहाल पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। यह घटना घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

    नाती के घर आए थे बुजुर्ग

    मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले गिर्राज शर्मा कृषक थे। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अर्णव नगर में उनका नाती सतीश शर्मा रहता है। सतीश के साथ वह रह रहे थे। जबकि अन्य स्वजन भरतपुर में रहते हैं। बुजुर्ग घर के बाहर बैठे हुए थे। घर के दरवाजे के पास ही बैठकर वह धूप सेक रहे थे। इसी दौरान दोपहर 12:44 बजे गिट्टी से भरा डंपर गुजरा।

    सतीश के घर के बाहर से लेकर आगे करीब दो किलोमीटर तक अमृत योजना के तहत पानी की लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी। डंपर का आगे का पहिया तो यहां से निकल गया, लेकिन पिछला पहिया जैसे ही यहां से निकला तो मिट्टी धंसक गई। जिससे पहिया अंदर घुसा और डंपर पलट गया। डंपर का पिछले हिस्से में गिटटी भरी थी। यही हिस्सा बुजुर्ग पर आ गिरा। जिससे मौके पर ही उनकी कुचलने से मौत हो गई। डंपर चालक भाग गया।

    इस मौत का जिम्मेदार कौन ?

    क्षेत्रवासी इस घटना से आक्रोशित हैं। क्षेत्रवासियों का कहना था कि इस घटना के जिम्मेदार ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारी हैं। कई बार यहां ऐसे हादसे हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को बोला गया लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सड़क खोदने के बाद मिट्टी डालकर छोड़ दी। पहले बारिश में परेशानी हुई, अब दूर से मिट्टी दिखाई देती है लेकिन जैसे ही वाहन का पहिया जाता है तो मिट्टी धंसक जाती है। इस कारण कई लोग घायल हुए हैं। अब बुजुर्ग की मौत हो गई।

    शहर में जगह-जगह खुदाई, ऐसे ही छोड़ी सड़क...

    शहर में कई सड़कों के यही हाल हैं। यहां सड़कें खोदी गई, फिर काम पूरा होने के बाद बगैर बनाए ही सड़क छोड़ दी गई। जबकि यह नियम है कि ठेकेदार को सड़क दोबारा बनानी है। चेतकपुरी से जीवाजी क्लब के बीच कई जगह मिट्टी के ढेर हैं, एजी पुल के बीच में कई जगह सड़क खुदी है, मिट्टी से ढंकी कहुई है। कंपू से लेकर दानाओली, दौलतगंज, गस्त का ताजिया में यही हाल है। खुदी सड़क पर मिट्टी है, जो भारी वाहन निकलते ही धंसक जाती है। अब यह लापरवाही जानलेवा हो रही है।

    घर के बाहर धूप सेक रहे बुजुर्ग के ऊपर गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। सड़क खुदी हुई थी, जिसे मिट्टी से ढका गया था। इसमें जैसे ही पहिया गया तो डंपर पलट गया। डंपर जब्त कर लिया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम हाउस भिजवाया है। जांच कर रहे हैं, डंपर चालक के साथ जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर भी एफआईआर होगी।

    -आलोक सिंह परिहार, थाना प्रभारी, बहोड़ापुर

