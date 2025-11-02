मेरी खबरें
    MP के कसाई मंडी मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपितों का निकाला जुलूस

    मामला दो दिन पहले कसाई मंडी क्षेत्र के एक घर में भैंस के बछड़े को काटे जाने से जुड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद बड़ी संख्या में गोसेवक भी वहां एकत्रित हो गए। इस दौरान गोसेवकों और कुछ असामाजिक तत्वों के बीच विवाद की स्थिति बन गई।

    By Sunil Gautam
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 09:29:20 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 09:30:02 PM (IST)
    MP News: कसाई मंडी प्रकरण में 9 आरोपी गिरफ्तार (File Photo)

    HighLights

    1. वीडियो फुटेज से पहचान जारी।
    2. अदालत में पेश किए गए आरोपित।
    3. स्थिति अब पूरी तरह शांत।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह: दमोह शहर के कसाई मंडी क्षेत्र में गुरुवार शाम हुई घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह मामला भैंस के बछड़े को काटने से जुड़ा है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। रविवार को पुलिस ने सभी आरोपितों को अदालत में पेश करने से पहले उनका जुलूस निकाला।

    पुलिस ने इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11/1(आई), मध्य प्रदेश कृषक पशु परीक्षण अधिनियम की धारा 10, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया है।


    गिरफ्तार आरोपितों में मुरसलीन कुरैशी, फहीम कुरैशी, समीर कुरैशी, शंभू चाचा खान, साहिल कुरैशी, आकाश डूठा, छिंगे कुरैशी और फैजान खान शामिल हैं। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि सभी नौ आरोपितों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

    उन्होंने बताया कि पुलिस के पास घटना से संबंधित कई वीडियो फुटेज हैं और कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपितों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    घटना गुरुवार शाम कसाई मंडी क्षेत्र में एक घर में भैंस के बछड़े को काटे जाने से संबंधित है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में गोसेवक भी वहां एकत्रित हो गए। इससे गोसेवकों और कुछ असामाजिक तत्वों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि, पुलिस की समय पर मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में रही।

    गोसेवकों का आरोप था कि कसाई मंडी के कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, हालांकि पुलिस ने इस आरोप की पुष्टि नहीं की। इसके बाद गोसेवकों ने पुराने थाने के सामने जाम लगा दिया, लेकिन पुलिस के समझाने पर वे शांत हुए। बाद में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने शहर में जुलूस निकाला और घंटाघर पर जाम लगाया।

    प्रदर्शनकारियों ने आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और कुछ ही दिनों में नौ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को जब आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, उससे पहले पुलिस ने उनका जुलूस कोतवाली से कोर्ट परिसर तक निकाला।

    वर्तमान में पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में लगी हुई है। घटना से जुड़े वीडियो की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए और दोषियों को न्यायालय में पेश किया जा सके। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

