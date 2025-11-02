MP के स्कूल परिसर में 20 फीट गहरा गड्ढा खुला पड़ा, बच्चों की सुरक्षा दांव पर, प्रशासन बेपरवाह

नईदुनिया न्यूज, सुसारी: धार जिले के अंतिम छोर पर स्थित निसरपुर ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल लिंगवा में लापरवाही का आलम बच्चों की जान पर भारी पड़ सकता है। विद्यालय परिसर में नवीन मिडिल स्कूल भवन के लिए सेप्टिक टैंक हेतु करीब 20 फीट गहरा और 15 बाय 15 फीट चौड़ा गड्ढा दो माह पूर्व खोदा गया था। लेकिन निर्माण एजेंसी ने इस गड्ढे को अब तक नहीं भरा, जिससे यह खुला गड्ढा छात्रों के लिए जानलेवा खतरा बन गया है।

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह गड्ढा आदिवासी बालक छात्रावास के बिल्कुल समीप है, जहाँ करीब 50 छात्र रहते हैं। इन छात्रों को रोजाना इसी गड्ढे के किनारे से होकर अपने कक्षों तक जाना पड़ता है। मात्र छह से दस इंच चौड़ा रास्ता बचा है, जबकि उसके बगल में यह 20 फीट गहराई वाला गड्ढा खुला पड़ा है, जो किसी भी वक्त हादसे को जन्म दे सकता है।

बरसात के मौसम में जमीन फिसलन भरी होने से खतरा और भी बढ़ गया है। यदि कोई छात्र या कर्मचारी फिसल जाए, तो गंभीर दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद शिक्षा विभाग और निर्माण एजेंसी ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। छात्रावास अधीक्षक कुंवरसिंह सोलंकी ने बताया कि उन्होंने निर्माण एजेंसी को मौखिक रूप से गड्ढा बंद करने की सूचना दी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनका कहना है कि गड्ढा दो माह पहले खोदकर ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में है।