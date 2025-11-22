निर्वाचन कार्य के तनाव में दमोह के बीएलओ की तबीयत बिगड़ी, इलाज के दौरान मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य एस आइ आर के दौरान निर्वाचन कार्य के चलते लगातार तनाव के कारण शुक्रवार को एक बी एल ओ की मौत हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी एस के नेमा के अनुसार जिले के दमोह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रंजरा में पदस्थ शिक्षक एवं बी एल ओ सीताराम पुत्र परम सिंह गौड़ 50 वर्ष निवासी पठारी बांदकपुर की गुरुवार की शाम को गांव में गणना पत्रक भरवाते समय ड्यूटी के दौरान ही अचानक तबियत बिगड़ गई।
अस्पताल में मौत
जिस कारण से उन्हें तत्काल ही दमोह के जिला अस्पताल लाया गया। जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल ही जबलपुर रेफर किया गया था, लेकिन शुक्रवार को इलाज के दौरान ही जबलपुर में उनकी मौत हो गई। जिस कारण से उनके शव को उनके गृह ग्राम पठारी दमोह लाया गया। जहां शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
बताया गया है कि बी एल ओ सीताराम गौड़ की ड्यूटी ग्राम रजरा एवं कूड़ा कुड़न गांव में बी एल ओ के रूप में लगाई गई थी। उनके क्षेत्र में 1319 मतदाता हैं लेकिन अभी तक उनका मात्र 13% ही कार्य पूर्ण हो पाया था, जिस कारण से वह काफी दबाव में थे।
इससे पहले भी हो चुके हैं हादसे
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र के तेंदूखेड़ा में सिमरिया स्कूल में पदस्थ शिक्षक एवं बी एल ओ श्याम सुंदर शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस दौरान भी उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि एस आई आर कार्य के चलते वह काफी दबाव में हैं और उन्हें निलंबित करने की धमकी दी जा रही थी। जिस कारण से वह तनाव के चलते इस प्रकार की घटना घटित हुई थी।
