MP में बस ड्राइवर-कंडक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, देखें वायरल वीडियो

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। जिले के हटा मार्ग पर बस की समय सारणी को लेकर दो बस संचालकों के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे बस के चालक और उसके कंडक्टर को दौड़ा-दौड़ा कर सड़क पर लाठियां से काफी मारपीट की। इस दौरान मारपीट का वीडियो भी बनाया गया जो कि आज वायरल हो रहा है।

बस के लेट पहुंचने पर सरेआम पीटा घटना के संबंध में बताया गया है कि 13 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे दमोह हटा मार्ग के मुड़िया गांव के समीप बस संचालक बी डी दहिया ने आरोप लगाया कि हटा निवासी राकेश गर्ग और उसके साथी आए दिन उन्हें धमकाते रहते हैं ताकि उनकी बस ना चल सके।

घटना वाले दिन उनकी बस अपने समय सारणी से सिर्फ 1 मिनट की देरी से पहुंची थी, इसी बात को लेकर राकेश गर्ग, संदीप गर्ग और डब्बू गर्ग से ने उनकी बस रूकवाई और ड्राइवर गुलाब बंसल तथा कंडक्टर गौरव दहिया को काफी पीटा दोनों कर्मचारी इधर-उधर भागे लेकिन आरोपियों ने उनका पीछा कर मारपीट की और वीडियो भी बना लिया। ड्राइवर और कंडक्टर अस्पताल में भर्ती इस मारपीट के कारण घायल ड्राइवर गुलाब बंसल और कंडक्टर गौरव दहिया को दमोह के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां गुलाब बंसल की हालत अभी नाजुक बनी हुई है और उसका सागर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर इस घटना की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने रात्रि 8:00 बजे मामला दर्ज किया है।