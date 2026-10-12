नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। जिले के नोहटा थाना के अभाना में सड़क हादसे में दो छात्राओं की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था नोहटा थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया कि नूरी ट्रैवल्स की बस और एक एक्सप्रेस बस के बीच टक्कर हो गई थी। इस हादसे में कक्षा आठवीं की छात्राएं दशोदा और आरुषि की मौत हो गई थी जबकि एक अन्य छात्रा नित्या घायल हुई थी, घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया था।

नहीं दे सके संतोषजनक जवाब हादसे के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की, जांच के दौरान दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के आसपास रहने वाले बस मालिक अमजद खान उर्फ रिंकू और बस ड्राइवर हरेंद्र कुमार चौधरी को हिरासत में लिया गया।