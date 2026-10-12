निजी एंबुलेंसों पर कसेगा शिकंजा, जबलपुर में एक सप्ताह के अंदर पंजीयन और ऑडिट अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सभी निजी एंबुलेंस मालिकों और संचालकों को अपनी एंबुलेंस का निर्धारित मानकों के अनुरूप पंजीयन कराने और नियमित ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा।

कार्यालय पहुंचकर एंबुलेंस का परीक्षण कराएं

डाॅ. कोठारी ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी निजी एंबुलेंस संचालक आगामी एक सप्ताह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी एंबुलेंस का परीक्षण कराएं।

108 एंबुलेंस सेवा के निर्धारित मानकों के आधार पर होगी जांच

एंबुलेंस में उपलब्ध सुविधाओं की जांच 108 एंबुलेंस सेवा के निर्धारित मानकों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए एंबुलेंस को उन्नत जीवन रक्षक सेवा (एएलएस) और बुनियादी जीवन रक्षक सेवा (बीएलएस) श्रेणियों में वर्गीकृत कर पंजीकृत किया जाएगा।

आक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक की होगी जांच

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, निजी एंबुलेंसों में कई बार ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने, सिलिंडर भरे हुए नहीं मिलने और वेंटिलेटर के क्रियाशील नहीं होने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। वेंटिलेटर संचालन के लिए डाॅक्टरों और तकनीशियनों के डिग्रीधारी अथवा प्रशिक्षित होने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।