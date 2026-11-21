नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह । जबलपुर नाका चौकी में पदस्थ हेड कांस्‍टेबल के साथ मारपीट करने, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने तथा उनके मोबाइल और मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करने के मामले में दमोह देहात पुलिस ने दो आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि चार अन्य आरोपी फरार रहे हैं।

गाली-गलौज और लात-घूंसों से मारपीट 15 नवंबर 2026 को जबलपुर नाका चौकी में पदस्थ हेड कांस्‍टेबल भूपेन्द्र पटेल विवेचना संबंधी शासकीय कार्य कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी नीतेश यादव, रत्नेश उर्फ रत्ते यादव, कोदू अहिरवार, उसकी पत्नी मनीषा एवं दो अन्य व्यक्तियों ने कथित रूप से शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए उनके साथ गाली-गलौज और लात-घूंसों से मारपीट की।