MP में लव जिहाद का बड़ा खेल, हिंदू युवती से दुष्कर्म कर बनाया अश्लील वीडियो... शादी के बाद किया वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। पहले से शादीशुदा और दो बच्चों के पिता रशीद खान ने एक हिंदू युवती को लव जिहाद में फंसाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया। रशीद ने वीडियो को बहुप्रसारित करने की धमकी देकर युवती से निकाह और इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने की कोशिश की।
युवती ने इनकार किया। इस बीच उसका विवाह हो गया, लेकिन रशीद ने दुष्कर्म का वीडियो इंटरनेट मीडिया में फैलाकर युवती के वैवाहिक जीवन को बाधित करने की कोशिश की। पीड़िता ने एफआइआर दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपित रशीद खान को गिरफ्तार कर लिया।
हिंदू नाम बताकर फंसाया
पीड़िता ने बताया कि रशीद ने खुद को हिंदू नाम बता कर उसे लव जिहाद में फंसाया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उससे मतांतरण और निकाह का दबाव बनाया। शादी के चार महीने बाद जब वीडियो बहुप्रसारित होने की जानकारी मिली, तो युवती ने अपने पति और माता-पिता के साथ थाने पहुंचकर बजरंग दल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में एफआइआर दर्ज कराई। पीड़िता ने कहा कि रशीद लगातार काल कर धमकी दे रहा था कि शादी तोड़ देगा।
