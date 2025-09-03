मेरी खबरें
    By tushar sen
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 01:25:38 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 01:25:38 AM (IST)
    MP News: छात्रों के कलावा, रुद्राक्ष और रक्षा सूत्र पर अपशब्द बोलने वाले शिक्षक को हटाया, हिंदू संगठनों ने की थी मांग
    छात्रों के कलावा, रुद्राक्ष और रक्षा सूत्र पर अपशब्द बोलने वाले शिक्षक को हटाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिस्टान। सांदिपनी विद्यालय बिस्टान में अतिथि शिक्षक शाहरुख पठान द्वारा छात्रों को कलावा, गले में रुद्राक्ष और रक्षा सूत्र पहनने पर अपशब्दों का प्रयोग करने वाले शिक्षक को हटाया गया। घटना के बाद सकल हिंदू समाज ने शिक्षक को कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए माफी मंगवाई।

    प्राचार्य बलराम भंवर ने शिक्षक के खिलाफ पालक संघ की बैठक में प्रस्ताव पारित कर, शिक्षक को हटाने के लिए सहायक आयुक्त को प्रतिवेदन दिया। इस पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को शिक्षक शाहरुख पठान को हटा दिया गया।

    धार्मिक प्रतीकों का विरोध

    बता दें कि बीते दिनों शिक्षक द्वारा नौवीं के छात्रों को रक्षा सूत्र और रुद्राक्ष बांधने पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद मामला सकल हिंदू समाज तक पहुंचा। सोमवार की दोपहर को समाज के पदाधिकारियों ने आक्रोश जाहिर कर कड़ी निंदा की। तत्पश्चात शिक्षक के खिलाफ प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया। सहायक आयुक्त के निर्देश पर शिक्षक पठान को हटाया गया।

