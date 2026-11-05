दमोह में रिकाॅर्ड में मृत बता जारी किया मृत्यु प्रमाण-पत्र, पांच महीनों से सरकारी सुविधाएं बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। यहां जीवित महिला प्रेमरानी यादव को ग्राम पंचायत के रिकार्ड में मृत घोषित कर दिया गया और उनके नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। इसका खामियाजा महिला को भुगतना पड़ा, उनका मुफ्त राशन बंद हो गया वहीं लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता भी रुक गई।

कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची महला प्रेमरानी यादव अपने परिजनों के साथ कलेक्टर प्रताप नारायण सिंह यादव की जनसुनवाई में पहुंचीं। उन्होंने आवेदन के माध्यम से अपनी समस्या बताते हुए कहा कि समग्र पोर्टल पर उन्हें मृत दर्ज कर दिया गया है। अब तक राहत नहीं मिल सकी। महिला ने बताया कि इस गलत प्रविष्टि के कारण उनकी समग्र आईडी प्रभावित हो गई और उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। पिछले करीब पांच महीनों से वह इस समस्या के समाधान के लिए परेशान हो रही है लेकिन अब तक राहत नहीं मिल सकी।