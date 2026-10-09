दमोह जिले में 105 बच्चों की समग्र आईडी में हेरफेर कर मतांतरण की आशंका, मिशन ट्रस्ट से जुड़े छह लोगों पर एफआईआर

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। दमोह जिले में एक ही परिवार की समग्र आईडी से मिशन ट्रस्ट के बाल भवन के 105 बच्चों का पंजीयन पाया गया है। समग्र आईडी में हेराफेरी करके किए गए इस फर्जीवाड़े में मिशन ट्रस्ट से जुड़े संजीव लैबरर्ट को पुलिस ने धोखाधड़ी और मतांतरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, आशंका है कि बच्चों का मतांतरण कराने की मंशा से ऐसा किया गया।

मामले में अभी भी पांच आरोपी फरार है। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के आदेश पर चार सदस्यीय जांच टीम ने जांच की। जांच में समग्र आईडी में हेराफेरी के आरोप सही पाए। इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने संजीव लैबरर्ट को हिरासत में लेकर छह आरोपियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार करने व उनका उपयोग करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।