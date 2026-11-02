दमोह के गर्ल्स हाॅस्टल की छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, अभिभावकों ने कहा - लापरवाह प्रबंधन

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। शहर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रार्थना के दौरान गर्ल्स हाॅस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली दो छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। दोनों को चक्कर आने लगे और एक छात्रा को उल्टी होने लगी।

भोजन व्यवस्था को लेकर सवाल

आनन-फानन में स्कूल की शिक्षिकाएं और शिक्षक दोनों छात्राओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उन्हें भर्ती कराया गया। घटना के बाद छात्रावास की भोजन व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए है।

छात्राएं छात्रावास में रहकर अध्ययन करती हैं

हिरदेपुरा निवासी अदिति चौरसिया और त्रिवेणी लोधी कक्षा 11वीं में गणित विषय की अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रही है। दोनों छात्राएं छात्रावास में रहकर अध्ययन करती हैं।

सुबह चाय के साथ टोस्ट नाश्ते में दिया गया था

छात्राओं ने बताया कि सुबह चाय के साथ टोस्ट नाश्ते में दिया गया था। इसके बाद सुबह करीब 10.30 बजे भोजन में मूंग की दाल, भटे की सब्जी और रोटी मिली थी। त्रिवेणी ने बताया कि उसने आधी रोटी ही खाई थी, इसके बाद स्कूल पहुंचने पर उसे चक्कर आने लगे और उल्टी हो गई। वहीं प्रार्थना के दौरान अदिति को भी चक्कर आने लगे।