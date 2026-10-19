दमोह में पत्नी के सामने पति पर चढ़ाई कार, फायरिंग से बचा तो हथियार से कर दी हत्या; छोटा भाई बाइक से भागा

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह । दमोह-पथरिया रोड पर सेमरा गांव के पास पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले कार की टक्कर मारकर गिराया आरोप है कि बोलेरो सवार आरोपियों ने बाइक से जा रहे दंपती को पहले कार की टक्कर मारकर गिराया फिर युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर फायरिंग की। छोटा भाई किसी तरह जान बचाकर भागा वारदात के दौरान पीछे से आ रहे मृतक के भाई पर भी हमला करने का प्रयास किया गया लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर स्वजनों से जानकारी ली।

बाइक से दमोह की ओर आ रहा था मृतक की पहचान गढ़ाकोटा क्षेत्र के मसुरहाई गांव निवासी परम उर्फ चीकू यादव 35 के रूप में हुई है, वह अपनी पत्नी देवी यादव के साथ बाइक से दमोह की ओर आ रहा था। फायरिंग में चीकू की मौके पर ही मौत बताया जाता है कि जैसे ही दंपती सेमरा गांव के पास पहुंचे आरोपियों ने उनकी बाइक को कार से टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद आरोपियोंने चीकू को घेर लिया और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई जिससे चीकू की मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपियों से लगाती रही गुहार हमले में देवी को भी चोटें आई है। घटना के बाद उसने राहगीरों से मदद मांगी और फोन करने की कोशिश की लेकिन तत्काल सहायता नहीं मिल सकी। इस हृदयविदारक घटनाक्रम ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। पीछे आ रहे भाई पर भी हमले की कोशिश मृतक का छोटा भाई अनिल यादव भी बाइक से पीछे आ रहा था, आराेपियों ने आते देखा तो उस पर भी हमला करने का प्रयास किया। हालांकि अनिल ने समय रहते बाइक घुमाई और वहां से भागकर पुलिस तथा 108 एंबुलेंस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मृतक के स्वजनों ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया और परिवार को निशाना बनाया।