दमोह में कर्ज लेकर दिए 8.80 लाख रुपये, नौकरी तो नहीं मिली अब पैसा मांगने पर मिल रही धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच लोगों से उनकी बेटियों को नौकरी दिलाने और रकम ब्याज सहित वापस करने का भरोसा देकर कुल आठ लाख 80 हजार रुपये ले लिए गए।

गुमराह करने के साथ धमकियां भी न तो किसी को नौकरी दिलाई गई और न ही तय समय पर रकम वापस की गई। अब जब पीड़ित अपने पैसे मांग रहे हैं तो उन्हें बहाने बनाकर गुमराह करने के साथ धमकियां भी दी जा रही है। आरोपी हटा क्षेत्र के नोहटा के निवासी पांच पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई की मांग की। शिकायत में रामचंद्र अहिरवार, मोतीलाल अहिरवार, देवचंद अहिरवार सहित अन्य लोगों के नाम सामने आए है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार आरोपी हटा क्षेत्र के नोहटा थाना अंतर्गत निवासी बताए गए हैं।