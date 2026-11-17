नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। अपराधों की विवेचना करने, आराेपियों की तलाश करने और विवादों को शांत कराने गांवों में पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। ग्रामीणों ने घेरकर बेरहमी से पीट दिया ताजा मामला दमोह देहात थाना क्षेत्र की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत ग्राम बिजोरी का है जहां एक मामले की विवेचना करने पहुंचे हेड कॉन्‍स्‍टेबल भूपेंद्र पटेल को ग्रामीणों ने घेरकर बेरहमी से पीट दिया। घटना में घायल हेड कॉन्‍स्‍टेबल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विवेचना के दौरान हुआ विवाद, हेड कॉन्‍स्‍टेबल पर हमला जबलपुर नाका चौकी में पदस्थ हेड कॉन्‍स्‍टेबल भूपेंद्र पटेल एक मामले की विवेचना के सिलसिले में ग्राम बिजोरी पहुंचे थे। इसी दौरान उनके साथ मारपीट की घटना हो गई। दर्ज प्रकरण को लेकर संबंधित पक्ष नाराज था बताया जा रहा है कि मामले में पूर्व से दर्ज प्रकरण को लेकर संबंधित पक्ष नाराज था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और हेड कॉन्‍स्‍टेबल के साथ मारपीट की गई। घटना में उन्हें चोटें आईं, जिसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार शुरू कराया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पहुंचा पुलिस बल पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की सूचना जिला मुख्यालय पहुंचते ही आसपास के थानों से पुलिस बल गांव पहुंचा। गांव में तनाव की स्थिति निर्मित होने पर पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हालात को नियंत्रित किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कराई है। दमोह देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय के अनुसार हेड कॉन्‍स्‍टेबल एक मामले की विवेचना करने बिजोरी गांव गए थे, जहां उनके साथ मारपीट की गई है। मामले की जांच की जा रही है, हेड कॉन्‍स्‍टेबल के बयान दर्ज होने के बाद शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।