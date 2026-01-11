दमोह के जंगल में लव अफेयर का दर्दनाक अंत, प्रेमी युगल ने खाया जहर... युवक की मौत, नाबालिग युवती जबलपुर रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह: दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत ग्राम गुदरी के जंगल में रविवार सुबह यह घटना हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय युवक सूरज पुत्र विशाल मेहरा का एक नाबालिग युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार सुबह दोनों जंगल में घूमने गए थे।

वनरक्षक की सतर्कता

इसी दौरान पन्ना जिले के रैपुरा में पदस्थ वनरक्षक प्रेम शंकर ठाकुर, जो पन्ना और दमोह की वन सीमा में भ्रमण कर रहे थे, की नजर दोनों पर पड़ी। पूछताछ के दौरान दोनों की स्थिति संदिग्ध प्रतीत हुई।

पहचान और परिजनों को सूचना

युवक की जेब से आधार कार्ड मिलने पर उसके घर की जानकारी मिली। युवती के पिता का नाम पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से वनरक्षक ने उस व्यक्ति को सूचना दी, जिसके यहां युवती के पिता मजदूरी करते थे। सूचना मिलने पर युवती का पिता और संबंधित व्यक्ति वाहन से मौके पर पहुंचे। तब तक दोनों को उल्टियां हो रही थीं। उन्हें तत्काल कुम्हारी थाना और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।