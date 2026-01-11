मेरी खबरें
    दमोह के जंगल में लव अफेयर का दर्दनाक अंत, प्रेमी युगल ने खाया जहर... युवक की मौत, नाबालिग युवती जबलपुर रेफर

    दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह प्रेम प्रसंग के चलते एक दर्दनाक घटना सामने आई। ग्राम गुदरी के जंगल में एक युवक और नाबालिग युवती ने ...और पढ़ें

    By Sunil GautamEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 09:11:32 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 09:11:32 PM (IST)
    दमोह के जंगल में लव अफेयर का दर्दनाक अंत, प्रेमी युगल ने खाया जहर... युवक की मौत, नाबालिग युवती जबलपुर रेफर
    युवक-युवती ने जंगल मे जाकर खाया जहर, युवक की मौत। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. कुम्हारी जंगल में प्रेमी युगल ने खाया जहर
    2. 22 वर्षीय सूरज मेहरा की मौत
    3. पुलिस मामले की जांच में जुटी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह: दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत ग्राम गुदरी के जंगल में रविवार सुबह यह घटना हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय युवक सूरज पुत्र विशाल मेहरा का एक नाबालिग युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार सुबह दोनों जंगल में घूमने गए थे।

    वनरक्षक की सतर्कता

    इसी दौरान पन्ना जिले के रैपुरा में पदस्थ वनरक्षक प्रेम शंकर ठाकुर, जो पन्ना और दमोह की वन सीमा में भ्रमण कर रहे थे, की नजर दोनों पर पड़ी। पूछताछ के दौरान दोनों की स्थिति संदिग्ध प्रतीत हुई।

    पहचान और परिजनों को सूचना

    युवक की जेब से आधार कार्ड मिलने पर उसके घर की जानकारी मिली। युवती के पिता का नाम पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से वनरक्षक ने उस व्यक्ति को सूचना दी, जिसके यहां युवती के पिता मजदूरी करते थे। सूचना मिलने पर युवती का पिता और संबंधित व्यक्ति वाहन से मौके पर पहुंचे। तब तक दोनों को उल्टियां हो रही थीं। उन्हें तत्काल कुम्हारी थाना और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।


    युवक की मौत, युवती गंभीर

    हालत गंभीर होने पर दोनों को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान सूरज मेहरा की मौत हो गई। नाबालिक युवती की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है।

