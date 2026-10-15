दमोह-सागर हाईवे पर हादसा, पहिये में फंसा बाइक सवार, ड्राइवर बस छोड़कर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। सागर-दमोह हाईवे पर बांसा-सरखड़ी गांव के बीच यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक बस के अगले पहिये में फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई।
गंभीर रूप से घायल युवक को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ड्राइवर मौके पर बस छोड़कर फरार हो गया।
बरधारी गांव निवासी प्रकाश पटेल बाइक से दमोह आ रहे थे, इसी दौरान बांसा-सरखड़ी गांव के पास सागर की ओर से आ रही यात्री बस क्रमांक एमपी 49 पी 0355 ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी बाइक बस के अगले टायर में फंस गई, हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
सागर नाका चौकी प्रभारी विक्रम सिंह दांगी के अनुसार पुलिस ने दूसरे चालक की मदद से बस को सागर नाका चौकी तक पहुंचवाया और उसे जब्त कर लिया है।
पुलिस के अनुसार फिलहाल बस के दस्तावेज नहीं मिल पाए है, बस को एक निजी कंपनी का बताया जा रहा है जबकि वाहन मालिक की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस हादसे के कारणों और जिम्मेदार ड्राइवर की भूमिका की जांच कर रही है।
मृतक की पहचान प्रकाश पटेल 28 निवासी बरधारी थाना पथरिया के रूप में हुई है, बताया जा रहा है कि प्रकाश के पिता की भी पहले बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
युवक का शव जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है, पंचनामा कार्रवाई के बाद पीएम कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
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