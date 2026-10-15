दमोह-सागर हाईवे पर हादसा, पहिये में फंसा बाइक सवार, ड्राइवर बस छोड़कर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। सागर-दमोह हाईवे पर बांसा-सरखड़ी गांव के बीच यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक बस के अगले पहिये में फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई।

108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया

गंभीर रूप से घायल युवक को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ड्राइवर मौके पर बस छोड़कर फरार हो गया।

सागर की ओर से आ रही यात्री बस ने मारी टक्‍कर

बरधारी गांव निवासी प्रकाश पटेल बाइक से दमोह आ रहे थे, इसी दौरान बांसा-सरखड़ी गांव के पास सागर की ओर से आ रही यात्री बस क्रमांक एमपी 49 पी 0355 ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया

टक्कर के बाद प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी बाइक बस के अगले टायर में फंस गई, हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।