नईदुनिया न्यूज, तेंदूखेड़ा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में इस वर्ष वन्यजीव प्रेमियों और सैलानियों के लिए बाघ-बाघिन का दीदार करना पहले की अपेक्षा आसान हो रहा है। सैलानियों की संख्या में भी वृद्धि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी को वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाघों की मौजूदगी और उनकी सक्रियता के कारण यहां घूमने आने वाले सैलानियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

वन्यजीवों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद पर्यटक जंगल सफारी के दौरान बाघ-बाघिन के दीदार के साथ अन्य वन्यजीवों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। जानकारी के लिये बता दे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का पहला टाइगर रिजर्व है जहां चीता और बाघ तेंदूखेड़ा जैसे मांसाहारी जानवर एक साथ रहवास बनाए हैं।