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चक्रवात के प्रभाव से 28 से करवट लेगा मौसम, जबलपुर समेत आसपास के जिलों में बादल-बारिश के आसार

बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब 25 अक्टूबर को गहरे अवदाब में बदलने के बाद 26 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवातीय तूफान का रूप ले सकता है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सिवनी में भी इसका असर देखने मिल सकता है।

By Sunil dahiyaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 08:41:32 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 08:41:32 AM (IST)
चक्रवात के प्रभाव से 28 से करवट लेगा मौसम, जबलपुर समेत आसपास के जिलों में बादल-बारिश के आसार
30 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होते ही ठंड का असर बढ़ने की संभावना है।

HighLights

  1. बढ़ती ठंड पर लगेगा ब्रेक, 30 के बाद जोर पकड़ेगी
  2. झोंकों की गति 140 किमी प्रति घंटे तक की आशंका
  3. मौसम के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के प्रभाव से मौसम फिर करवट लेगा। अलग-अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से 28 अक्टूबर से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में तेज हवा के साथ बादल-बारिश के आसार है।

चक्रवातीय तूफान का रूप ले सकता

क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब 25 अक्टूबर को गहरे अवदाब में बदलने के बाद 26 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवातीय तूफान का रूप ले सकता है।

जबलपुर में भी मौसम की रंगत बदल सकती है

27 अक्टूबर को भीषण चक्रवाती तूफान और 28 अक्टूबर की सुबह तक अति भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से जबलपुर में भी मौसम की रंगत बदल सकती है।

आंध्र प्रदेश तट के पास पहुंच सकता है

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 28 अक्टूबर को चक्रवात बापटला और विशाखापट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट के पास पहुंच सकता है। इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 115 से 125 किमी प्रति घंटे और झोंकों की गति 140 किमी प्रति घंटे तक रहने की आशंका है।


कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी

चक्रवात के प्रभाव से मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उत्तर हरियाणा के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। वहीं, उत्तरी राजस्थान और आसपास के हरियाणा के ऊपर भी ऊपरी वायुमंडल में चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है। ऐसे में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सिवनी में भी इसका असर देखने मिल सकता है।

28 से 30 तक बिगड़ा रहेगा मौसम

इन तमाम मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से 28 से 30 अक्टूबर तक मौसम बिगड़ा रहेगा। इस दौरान तेज हवा के साथ कहीं-कहीं बादल और हल्की बारिश से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान रात में ठंड का असर कुछ कम होगा। 30 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होते ही ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। फिलहाल अभी तक मौसम सामान्य रहेगा।

तापमान में उतार-चढ़ाव शुरू

मौसम में बदलाव की संभावनाओं के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 32.5 डिग्री और न्यूनतम एक डिग्री बढ़कर 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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