चक्रवात के प्रभाव से 28 से करवट लेगा मौसम, जबलपुर समेत आसपास के जिलों में बादल-बारिश के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के प्रभाव से मौसम फिर करवट लेगा। अलग-अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से 28 अक्टूबर से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में तेज हवा के साथ बादल-बारिश के आसार है।

चक्रवातीय तूफान का रूप ले सकता क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब 25 अक्टूबर को गहरे अवदाब में बदलने के बाद 26 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवातीय तूफान का रूप ले सकता है। जबलपुर में भी मौसम की रंगत बदल सकती है 27 अक्टूबर को भीषण चक्रवाती तूफान और 28 अक्टूबर की सुबह तक अति भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से जबलपुर में भी मौसम की रंगत बदल सकती है। आंध्र प्रदेश तट के पास पहुंच सकता है मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 28 अक्टूबर को चक्रवात बापटला और विशाखापट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट के पास पहुंच सकता है। इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 115 से 125 किमी प्रति घंटे और झोंकों की गति 140 किमी प्रति घंटे तक रहने की आशंका है।