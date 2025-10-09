पेट्रोल पंप पर सोते रहे कर्मचारी और चोर टुल्लू पंप लगाकर उड़ा ले गए 4,000 लीटर डीजल

नईदुनिया प्रतिनि​धि, दमोह। दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर पुनरायाउ स्थित ओम समृद्धि फिलिंग स्टेशन से चोरों ने हजारों लीटर डीजल चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस और पंप मालिक दोनों को हक्का-बक्का कर दिया। घटना मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है, जब पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी गहरी नींद में थे और उसी वक्त शातिर चोरों ने टुल्लू पंप लगाकर पूरी टंकी खाली कर दी।

आयशर ट्रक में रखे ड्रामों को भर लिया सुबह जब कर्मचारियों ने जमीन पर फैला डीजल देखा तो उनके होश उड़ गए। जांच में पता चला कि चोरों ने डीजल टैंक का लॉक तोड़कर पाइप डालकर टुल्लू पंप से कुछ दूरी में खड़े आयशर ट्रक में रखे ड्रामों को भर लिया। चोरों ने पेयजल कनेक्शन की बिजली से टुल्लू पंप चलाया और आराम से हजारों लीटर डीजल उड़ाकर फरार हो गए।