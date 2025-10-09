पेट्रोल पंप पर सोते रहे कर्मचारी और चोर टुल्लू पंप लगाकर उड़ा ले गए 4,000 लीटर डीजल

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर पुनरायाउ स्थित ओम समृद्धि फिलिंग स्टेशन से चोरों ने हजारों लीटर डीजल चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस और पंप मालिक दोनों को हक्का-बक्का कर दिया। घटना मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है, जब पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी गहरी नींद में थे और उसी वक्त शातिर चोरों ने टुल्लू पंप लगाकर पूरी टंकी खाली कर दी।
सुबह जब कर्मचारियों ने जमीन पर फैला डीजल देखा तो उनके होश उड़ गए। जांच में पता चला कि चोरों ने डीजल टैंक का लॉक तोड़कर पाइप डालकर टुल्लू पंप से कुछ दूरी में खड़े आयशर ट्रक में रखे ड्रामों को भर लिया। चोरों ने पेयजल कनेक्शन की बिजली से टुल्लू पंप चलाया और आराम से हजारों लीटर डीजल उड़ाकर फरार हो गए।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी, सुबह घटना की जानकारी पंप मैनेजर राकेश जैन को दी गई, जिन्होंने तुरंत जबेरा थाना पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी विकास चौहान को ने जानकारी मिलते ही बिना देर किए सनसनीखेज चोरी के इस मामले को गंभीरता से लिया। थाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और ट्रक की हुलिया को लेकर ट्रक का पीछा किया तो सिंग्रामपुर से एक ट्रक तेज रफ्तार से सिंगपुर की ओर गया है।
जब सिंगपुर पहुंचे तो पता चला माला पोड़ी रोड की टेलन मार्ग घाटी पर डीजल बिखरा पड़ा मिला है। बताया जाता है कि ट्रक में रखा ढाई सौ लीटर का ड्रम घाटी की चढ़ाई में लुढ़क गया था, जिस आधार पर देवता झादा सुरेखा जंगलों बहोरीबंद जाने वाले रोड पर पीछा किया तो जंगल में दो आरोपित ट्रक से उतर कर फरार हो गए थे। हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की जानकारी मिली तो गोहलपुर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन ट्रक स्टॉपेज तोड़ते हुए आगे गया। इसके बाद सिहोरा के आगे मझगुंवा नाले के पास ट्रक को चालक सहित पुलिस ने पकड़ा लिया।
इससे पहले हाईवे पर ट्रक चालक ने पुलिस को खूब छकाया, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और पीछा करते रहे। पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमरे में एक चोर की तस्वीर कैद हुई, हालांकि चेहरा काले कपड़े से ढका होने के कारण पहचान नहीं हो पा रही थी। आरोपी और ट्रक को पकड़ना चुनौती बनी हुई थी। चोरों ने पहले से पेट्रोल पंप की रेकी कर रखी थी, क्योंकि वारदात के ठीक दो दिन पहले सात अक्टूबर को ही टैंक में नया डीजल भरा गया था।
चोरों ने सारी प्लानिंग के साथ इस सनसनीखेज चोरी को अंजाम दिया था लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते ट्रक चालक आरोपित राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और दो आरोपितों की तलाश में थाना प्रभारी लगे हुए है। ट्रक में करीब चार हजार लीटर डीजल (कीमत करीब नौ लाख रुपए) ड्रम में भरा हुआ जप्त किया गया है।
